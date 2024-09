Dragør Kommune skal være attraktiv for pædagogerne

Rekrutteringsvideoer. Tilbud om videreuddannelse. Samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Det er kun nogle af tiltagene, som Dragør Kommune har iværksat for at tiltrække og fastholde pædagoguddannede i en tid, hvor hele landet mangler velfærdspersonale.

For at føre strategien ud i livet, har det været nødvendigt at samarbejde på tværs af kommunens afdelinger.

En af dem, som har været meget involveret i udarbejdelsen af den nye strategi, er Sarah Wibrand, der er udviklingskonsulent på dagtilbudsområdet og medarbejder i Center for Børn, Skole og Familie.

Hun fremhæver, at særligt samarbejdet med Københavns Professionshøjskole har været en spændende proces.

»Noget af det, forskningen viser, og som også vores pædagogstuderende beretter om, er, at den gode praktikoplevelse er enorm vigtig. Når vi skaber en god oplevelse for pædagogstuderende, øger vi også chancen for, at de har lyst til at komme tilbage,« fortæller hun.

Af den årsag, har kommunen iværksat forskellige indsatser. Blandt dem er samarbejdet med Københavns Professionshøjskole, som indebærer, at skolen opstiller en række prøver til de studerende, som Dragør Kommune bidrager til.

Kommunen stiller pædagoger og lærere til rådighed, som bidrager til at udarbejde cases baseret på realistiske situationer.

De studerende skal herefter, med udgangspunkt i deres undervisning, komme med forslag til, hvordan konflikterne i casene kan håndteres, og præsentere deres løsninger på en workshopdag.

Efter præsentationerne kan de studerende søge råd og sparring fra Dragør Kommunes fagpersonale, som også giver indblik i, hvordan situationerne kan løses i praksis.

»Det gør, at de får øjnene op for, at Dragør også er en kommune, hvor man kan komme ud og være i praktik, og de hører, hvad der er særligt ved vores kommune, og hvordan vi arbejder med forskellige metodetilgange. Så de får en større indsigt og et større kendskab til vores kommune,« fortæller Sarah Wibrand.

En af de metodetilgange, der benyttes i kommunens afdeling Center for Børn, Skole og Familie, er ICDP – en forkortelse for International Child Development Program, som handler om at skabe den gode relation mellem barnet og den voksne.

Det er en tilgang, som Sarah Wibrand selv benytter, når hun fører pædagogisk tilsyn med daginstitutionerne.

Samarbejdet mellem Dragør Kommune og Københavns Professionshøjskole har været udrullet et par gange, og ifølge Sarah Wibrand har feedbacken været positiv. Ikke alene fra de studerende og skolens undervisere, men også fra kommunens fagpersonale.

Efter hendes udsagn går feedbacken på, at pædagogerne nyder at vejlede, svare på spørgsmål om deres arbejde og i det hele taget få sat deres faglighed i spil.

»De kan mærke, at de får noget igen. Og det er også det, der er med til at fastholde vores pædagogiske personale i kommunen,” fortæller Sarah Wibrand.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Merve Durmaz (tv.) og Sarah Wibrand. Foto: TorbenStender.

Langt væk – men godt

Merve Durmaz, som er konsulent i kommunens HR og Personaleservice, har også været inde over strategien. Men nærmere som en slags tovholder på projektet.

»Jeg sidder jo ikke i en specialiseret afdeling, så min rolle har mest været at følge op på vores indsatser og udarbejde sager til de politiske udvalg. Men nogle tiltag har jeg haft mere med at gøre end andre,« fortæller hun.

Hun var blandt andet med til at lave nogle rekrutteringsvideoer for pædagogområdet og for ældre- og sundhedsområdet, som blev produceret i samarbejde med Jobindex. En hjemmeside, hvor arbejdsgivere kan rekruttere jobansøgere.

På videoerne kan man eksempelvis følge to pædagoger gennem deres hverdag og se, hvad de går rundt og laver.

»Man ser dem også cykle ned til vores skønne havn og de grønne områder, der er deromkring. Så selvom der kan være langt til Dragør, er det dét værd. Det er essensen af videoen,« fortæller Merve Durmaz.

Og det er naturligvis ikke et helt tilfældigt valg. Kommunen er nemlig meget bevidst om, at afstanden kan være en bremseklods for pædagoger, der søger job.

»Men der er det også vigtigt, at vi viser alle fordelene ved at arbejde i en mindre kommune. For eksempel det tætte samarbejde, der er mellem skolerne og institutionerne men også til biblioteket og sundhedsplejen. Man kan skabe nogle andre synergier,« tilføjer Sarah Wibrand.

Når man gerne vil tiltrække flere pædagoger til kommunen, er det også vigtigt, at jobansøgerne kan finde information om de arbejdspladser, kommunen tilbyder.

I dette tilfælde dagtilbuddene.

En vigtig brik i rekrutteringsstrategien har derfor været at synliggøre dem. Sammen med sine kollegaer, er Sarah Wibrand derfor i gang med at udarbejde hjemmesider til alle dagtilbuddene.

»Vi har ikke særlig meget information på nettet, når studerende eller nye medarbejdere vil søge på og læse om institutionerne. Så nu er vi ved at oprette hjemmesider, så de hver især kan vise, hvem de er og blive bedre til at promovere sig selv,« fortæller hun.

En anden vigtig brik er tilbuddet om videreuddannelse, som også er et nyt initiativ fra kommunens side.

Dragør Kommune har iværksat en »opkvalificeringspujle«, hvor pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter kan uddanne sig til pædagog på en merituddannelse sideløbende med, at de arbejder fuldtid.

Første hold er netop startet.

»Vi har jo rigtig mange medhjælpere og assistenter, som har været her i mange år, og som er megadygtige. De kan nu tage en treårig pædagoguddannelse, og det var der mange, som gerne vil,« fortæller Sarah Wibrand.

Under hele uddannelsesperioden er eleverne tilknyttet deres arbejdsplads. Hver femte fredag og lørdag møder de fysisk op til undervisning, og ellers er uddannelsen digital.

Dragør Kommune forsøger også at rotere eleverne mellem dagtilbuddene internt i kommunen, så de får lov at opleve forskellige kulturer og trække på hinandens kompetencer.

Ifølge Sarah Wibrand er tilbuddet om videreuddannelse et vigtigt initiativ for en kommune som Dragør.

Netop fordi Dragør ligger mere afsides, fokuserer kommunens rekrutteringsstrategi også på at styrke tilknytningen til området blandt det eksisterende personale.

»Merituddannelsen er god, fordi eleverne ikke er væk fra arbejdspladsen i flere år og føler, at det kan være svært at komme tilbage. Så det handler bare om at få nogen afsted, fordi det i sidste ende er givet godt ud for kommunen,« tilføjer Sarah Wibrand.

At gøre en forskel

Hvorvidt strategien er effektfuld er for tidligt at sige. Men udviklingskonsulent Sarah Wibrand er indtil videre tilfreds med evalueringerne på de tiltag, som er sat i værk.

»Jeg bliver glad, når jeg kan se, jeg har været med til at gøre en forskel. For eksempel når en ansat vælger at blive i stedet for at få arbejde i en anden kommune, fordi man har mulighed for at videreuddanne sig hos os,« fortæller hun.

Kollegaen Merve Durmaz påpeger, at det sværeste har været at navigere i de udfordringer, der er opstået undervejs.

Et konkret eksempel på det kunne være at imødekomme jobansøgernes ønsker.

Ifølge HR-konsulenten vil de fleste pædagoger gerne arbejde på deltid, og Kommunernes Landsforening, i daglig tale »KL«, har imidlertid indført en regel om, at alle stillingsopslag på dagtilbudsområdet skal slås op som en fuldtidsstilling, nemlig 37 timer.

Dette gælder vel at mærke dagtilbud, hvor børnene er i 0-6 årsalderen.

»Det gør det selvfølgelig sværere at tiltrække pædagoger, men på den anden side er det en regel, som alle kommuner skal leve op til. Så vi er alle i samme båd,« forklarer hun.

Som HR-konsulent er det således Merve Durmaz’ ansvar, at Dragør Kommune følger det nye regelsæt, og spørger man hende, må hun da også sommetider sende stillingsopslag tilbage, fordi det er slået op som en deltidsstilling.

»Men så længe man har gode kollegaer og samarbejdspartnere, og man ikke er bange for at lade sig inspirere og spørge nysgerrigt ind til, hvordan man gør det i andre kommuner, så finder man altid ud af,« fortæller hun.