Rotary på tur til dragørvirksomhed

Ann-Dorthe Henriksen tager imod Rotary i lokalerne på A. P. Møllers Allé. Foto: TorbenStender.

HeFe House of Brands havde besøg af Dragør Rotary Klub torsdag den 22. august. Her havde virksomhedsejer Ann-Dorthe Henriksen nemlig inviteret indenfor i sit lokaler på A. P. Møllers Allé.

Aftenen bød på en inspirerende præsentation af en af Dragørs succesfulde iværksættere og hendes rejse med virksomheden HeFe – House og Brands.

HeFe – House of Brands har specialiseret sig i stilfulde produkter til badeværelset og hjemmet. Med et bredt sortiment på over 3.000 forskellige varenumre står virksomheden for levering til blandt andet større butikskæder, designbutikker og private kunder over hele Skandinavien.

Virksomheden har formået at skabe sig en solid plads på markedet, hvilket også blev understreget af Ann-Dorthe Henriksen, da hun fortalte om firmaets historie og udvikling.

Iværksætterens rejse

Ann-Dorthe Henriksen startede HeFe – House og Brands for over 20 år siden i et udhus tilknyttet sit private hjem. I dag beskæftiger virksomheden på A. P. Møllers Allé 39A to medarbejdere og er endda vokset til en velrenommeret leverandør af boligprodukter.

Men som Ann-Dorthe Henriksen understregede i sin tale til Rotary-medlemmerne, så har vejen til succes ikke været uden udfordringer.

»Som iværksætter skal man være indstillet på at arbejde hårdt, være optimistisk og kreativ for at lykkes for alvor,« forklarede Ann-Dorthe Henriksen, inden hun tilføjede en fortælling om de tidlige dage, hvor hun kæmpede for at få virksomheden i gang:

»Da jeg havde været i gang i otte måneder, havde min virksomhed solgt for 0 kr. Så jeg startede bilen og tog på tur ud i landet og bankede på en masse døre. Der var ikke råd til hotel, så den stod på overnatning i telt, og jeg frøs. Men jeg fik gang i butikken, og det blev et vendepunkt.«

Succes gennem tæt samarbejde

De første to produkter i HeFe – House of Brands var en væghængt sæbedispenser til brusekabinen og en medicinalarm. Sæbedispenseren, som blev importeret fra Canada, blev hurtigt en succes, og den er stadig en del af sortimentet.

Ann-Dorthe Henriksen delte en anekdote om hendes canadiske leverandørs første besøg:

»Da min canadiske leverandør besøgte mig første gang, havde jeg stadig firmaet i et lille udhus derhjemme. Det morede han sig meget over,« sagde hun og forklarede, at hun har et tæt og personligt forhold til alle sine leverandører. Det samme gælder også de fleste kunder.

Ann-Dorthe Henriksen understregede, at selvom verden er blevet meget digital, så har HeFe – House of Design fundet sin niche ved at tilbyde en ekstra god kundeservice.

»Verden er blevet meget digital, og HeFe er en lille virksomhed, som må skille sig ud ved at have en umanerlig god service og altid gøre sit yderste for at imødekomme kunderne,« sagde hun.

Dette engagement i kundeservice har resulteret i høje anmeldelser på Trustpilot, hvilket Ann-Dorthe Henriksen stolt nævnte under arrangementet:

»Vi opfører os altid ordentligt.«

Aftenen hos HeFe – House of Brands blev dermed en aften fyldt med læring og inspiration, hvor Rotary-medlemmerne fik indblik i den rejse, der har gjort HeFe – House of Brands til en fast bestanddel af Dragørs erhvervsliv.