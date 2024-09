Ja tak til oldekoller

Sensommer betyder, at vi har taget hul på en ny politisk sæson, og fra konservativ side lagde vi blandt andet ud med at fremsætte et forslag i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. For det er et langvarigt ønske at kunne opføre en række hyggelige bofællesskaber for ældre – i folkemunde oldekoller. Men da store dele af Dragør Kommune er omfattet af støjzonereglerne vedrørende lufthavnen, så mangler vi stadig et godt sted at lægge dem.

Efter vores opfattelse er reglerne om støj meget firkantede. Selvfølgelig skal man ikke bo op ad hegnet, men zonerne omfatter også eksisterende boligområder, som allerede lå der, før reglerne kom, men hvor vi nu er afskåret fra at videreudvikle områderne. Det samme gælder for en række marker.

Derfor har vi ad flere omgange været i dialog med Folketinget, og senest har miljøministeren – som svar på et brev fra vores borgmester – svaret, at der ikke må planlægges boliger og omdannes til byzone. Han har dog også skrevet, at der i særlige tilfælde kan etableres boliger under forudsætning af, at en række forhold er overholdt.

Det er den formulering, vi nu vil have uddybet, for hvis vi befinder os i yderkanten af støjzonen, er lyden ikke anderledes end for mange andre boliger, så hvorfor ikke udvise lidt fleksibilitet?

Uanset om det er en ny plet, vi bygger på, eller inde i et eksisterende område, så kan det flere steder gøres i naturlig forlængelse af vores eksisterende boligområder, hvilket ville gøre en kæmpe forskel for vores byplanlægning.

Derfor har vi bedt forvaltningen om at gå i dialog med relevante myndigheder for en vurdering af, om der kan gives tilladelse til byggeri af et eller flere ældreegnede bofællesskaber i yderzonen af den såkaldte støjkonsekvenszone. For når vi ligger mellem lufthavnen og havet, kan vi ikke bare bygge i en ny retning og udstykke som mange andre kommuner. Vi skal også have en chance for at kunne udvikle os.

Så nu håber vi på et positivt svar. Flere og flere af os bliver ældre, og hvem drømmer ikke om et sjovt seniorliv med gode venner og masser af aktiviteter i trygge rammer? Så ja tak til oldekoller. Nu udfordrer vi reglerne igen!

Med venlig hilsen

Martin Wood Pedersen og Mia Tang,

konservative medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget