Faste teams på vej i hjemmeplejen

Som socialudvalgsformand har det længe været mit ønske at styrke kontinuiteten i hjemmeplejen, så man som borger ikke hele tiden skal forholde sig til nye mennesker i hverdagen. Derfor er jeg glad for, at vi nu påbegynder en proces om at arbejde i faste teams i hjemmeplejen. Det skal sikrer bedre sammenhæng, mere nærhed og større tværfaglighed i plejen. Det er også ambitionen i den nye ældrelov.

Vi har ikke en endelig lovtekst endnu, men det er ikke det samme som, at vi ikke skal komme i gang med arbejdet.

Derfor besluttede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på sit møde den 13. august, at vi sætter et projekt i gang om, hvordan vi i Dragør kan arbejde med faste teams i hjemmeplejen. Det gør vi i samarbejde med Ældre Sagen, som vi har et strategisk samarbejde med på ældreområdet.

Som udvalgsformand ser jeg dette samarbejde som en styrke og enestående mulighed for at få den bedst mulige proces og dermed det bedst mulige resultat til glæde og gavn for både borgere og medarbejdere.

Den første workshop er allerede afholdt her i august mellem både medarbejdere, ledere og Ældre Sagen.

Dragør Kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. fra en pulje i Social- og Boligstyrelsen til at understøtte implementeringen af faste teams.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vil naturligvis følge processen løbende.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester og Arbejdsmarkedsudvalget