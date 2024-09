Bliv en del af Dragør Kulturnat

Kim Dupont ved en af sidste års aktiviteter på kulturnatten. Arkivfoto: TorbenStender.

Dragør Kulturnat har gennem årene været en stor succes, og igen i år kommer der til at være gang i spændende aktiviteter rundt om i byen fredag den 13. september fra klokken 17.

For eksempel giver Museum Amager på forskellige måder et indblik i besættelsestiden i Dragør, så man både kan smage på erstatningskaffe og rationeringsslik, prøve at lave et falsk ID og komme ombord i museumskutteren Elisabeth og høre om jødernes flugt. Og Grønne Dragør tager folk med på guidede ture i byen, hvor man kan møde de træer, der gør så meget godt for os alle sammen.

Men har man selv en sjov idé til kulturnatten? Og har man – som forretning, forening, kulturinstitution eller privatperson – lyst til at åbne dørene for Dragørs borgere denne aften med en eller anden aktivitet, som måske er ekstra spændende, når mørket falder på? Så kan man stadig nå at melde sig.

Måske kan man lade sig inspirere af, at kulturnatten falder på fredag den 13., som jo for mange er forbundet med uhygge – eller måske går man i den anden grøft og forsøger at skabe noget ekstra hygge.

Skriv til Dragør Kulturnats initiativtager Kim Dupont på kimdupont62@gmail.com eller skriv til Dragør Nyt på

redaktion@dragoer-nyt.dk – så kan det nemlig komme med i det samlede program, der kommer i avisen næste uge.