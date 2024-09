Efteråret er en travl tid i politik

Måske har I det lige som mig. Tiden løber stærkt. Sommeren er overstået, og vi er på vej ind i efteråret. Jeg synes, det var lige for lidt siden, vi tog hul på sommeren.

Efteråret er en politisk travl tid, da det også er den tid på året, vi kender de kommunale budgetter.

Økonomi

Budgetdrøftelserne er i fuld gang mellem partierne.

I andet indlæg i Dragør Nyt kan I læse om den generelle økonomiske situation i Dragør og hvad, der kommer til at ske (læs indlægget her, red.).

Byggeri i støjzone

I maj måned rettede jeg henvendelse til By-, Land- og Kirkeminister, Morten Dahlin, der har ansvaret for planloven.

Min henvendelse gik på, om der kunne være fortolkninger i nuværende lovgivning, der kunne åbne mulighed for, at Dragør Kommune kan anvende nogle af de yderste grunde i støjkonsekvens-zonen til boligbyggeri.

Årsagen til denne henvendelse var, at hvis det kan lade sig gøre, vil det give nogle nye muligheder for at bygge nye ældreboliger eller et »olde-kolle«.

Svaret tilbage var ikke opløftende. Ministeren svarede:

»At generelt er det ikke muligt for kommunen at planlægge for byudvikling inden for støjrestriktionsområdet, da byudvikling skal være i byzone, og da der jf. støjcirkulærets §16 ikke må udlægges ny byzone inden for støjrestriktionsområdet.«

Trods svaret har Klima-, By- og Erhvervsudvalget behandlet et forslag fra min side om at blive ved med at fastholde dialogen med statslige myndigheder. Det blev vedtaget af alle partier i udvalget, og det betyder i praksis, at vores administration nu afholder møder med ministeriet for tolkning af lovgivningen, og om der er muligheder og veje at gå.

Vi må forsøge til det sidste, selvom det ser noget umuligt ud.

Fjernvarmen

Udrulningen af fjernvarme følger den vedtagne procesplan.

Der er i Dragør startet en protestgruppe på sociale medier. der hedder »stop udrulning af fjernvarmen«. Det er helt legitimt, at man ikke ønsker fjernvarme, men jeg vil blot minde om, at det er et pålæg til kommunerne at vurdere muligheden, da et bredt forlig blandt Folketingets partier har besluttet at stoppe med at anvende gas til opvarmning af boliger. Så det er ikke en mulighed at stoppe udrulningen af fjernvarme med de nuværende regler, da konsekvensen vil være, at alle borgere skal etablere en varmepumpe.

Selve opgaven med gravearbejde og etablering er på vej i offentligt udbud, og vi er ligeledes i fuld gang med planlægningen af etablering af fjernvarmecentralen på Ndr. Dragørvej.

Om vi kan lide det eller ej, skal der etableres en fjernvarmecentral. Et sådan anlæg er ikke den traditionelle byggestil i Dragør. Men et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at når selve lokalplansarbejdet går i gang, skal vi gøre alt, vi kan for at få den gravet ned i jorden, så den bliver lavest mulig. Og samtidig kan vi også beslutte at pakke byggeriet ind i grønt levende hegn, så det ikke skæmmer.

Bøjletandlæger

Vi er som mange andre kommuner udfordret ved, at der ikke er tilstrækkeligt med bøjletandlæger i Danmark.

Derfor er det nu besluttet, at alle børn, der visiteres til bøjletandlæger, får et fritvalgsbevis, så de kan vælge en privat tandlæge.

Samtidig arbejder vi videre i dialogen med andre kommuner om, at der på tværs af kommunerne kan findes andre og fælles løsninger på den lange bane.

Jeg er glad for den beslutning vi har taget. Vi skal selvfølgelig sikre, at de børn, der har behov for en bøjletandlæge, kan blive behandlet. Men det er også en rigtig ærgerlig og trist udvikling, vi ser på landsplan, og derfor er det vigtigt, at vi på tværs af kommunerne ser, om vi kan løse problemerne sammen.

Affald på Kalvebodvej

Som alle kan læse i lokalpressen har der været opmagasineret affald på Kalvebodvej, uden der har været de nødvendige kommunale tilladelser til dette.

Sagen har vakt en del opmærksomhed, og vi har ikke tidligere haft sager af denne art.

Denne sag verserer pt. mellem de kommunale myndigheder og ejeren af ejendommen. Derfor har jeg også bedt forvaltningen i kommunen om at belyse, hvorvidt vi fremadrettet har en politisk mulighed for helt at forbyde opmagasinering af affald i det åbne land.

Nogle gange opstår nye sager, og så er det vigtigt, vi kommer i dybden med de handlemuligheder, vi kan have.

Et andet og meget stort og alvorligt emne er, at regeringen har offentliggjort sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

I skrivende stund venter vi på regeringens beslutning, da to tredjedele af anbefalingerne er, at ældreområdet skal fjernes fra kommunerne.

Jeg har sammen med landets øvrige borgmestre afgivet et høringssvar med anbefaling af, at ældreområdet fremadrettet skal forblive i kommunerne og ikke overgå til regionerne.

Man er borger i kommunen uanset alder, og fordi man får brug for offentlige pleje og omsorg fra hjemmeplejen, skal man ikke patientgøres og overgå til sundhedsvæsenet. Sygehusene er dygtige til at behandle sygdomme, mens omsorg og pleje ligger bedst tæt på borgerne.

Jeg forventer, at regeringen inden udgangen af året er kommet med en endelig udmelding.

Gymnasier

Som beskrevet tidligere bliver Dragørs unge forskelsbehandlet i urimelig grad, når de søger optagelse på ungdomsuddannelser.

Det er en sag, jeg har fulgt tæt i de seneste år, og jeg har forsøgt at få ændret reglerne. Indtil videre uden held.

Men sagen er så vigtig, at kampen fortsætter, og jeg har derfor inviteret mig selv på besøg hos alle partierne på Christiansborg for at forsøge at få dem til at rejse sagen. Det første møde er afholdt, og de fortsætter i september måned.

Om det lykkes, kan jeg ikke sige noget om endnu. Men vi må og skal kæmpe for, at Dragørs unge behandles på lige fod med andre unge i resten af Danmark. Alt andet er uacceptabelt.

Interforce

Økonomiudvalget besluttede i august at godkende et forslag om, at Dragør Kommune tilslutter sig organisationen Interforce.

Og hvorfor så det? Verden er usikker, og der er mere end nogensinde brug for reservestyrken i det danske forsvar.

Verden forandrer sig med nye trusler som cyberangreb, fremmede staters angreb på kritisk infrastruktur, kritiske forsyninger og meget mere.

Ved at tilslutte sig som kommune viser vi, at vi aktivt slutter op om Danmarks sikkerhed, og vi viser, at vi er en arbejdsplads, der er imødekommende og åben over for nuværende og nye medarbejdere, der er medlem af reservestyrken. Og dermed også er åbne for, at de kan stille op, når der bliver kaldt på dem.

For mig er det et meget vigtigt signal at sende. Både af hensyn til sikkerheden – men også for, at vi som arbejdsplads kan være en attraktiv kommune at søge til, hvis man også er medlem af reservestyrken.

Arrangementer

Det sociale fælleskab og samvær fortsætter.

Vi har kunnet ønske tillykke med 25-års-jubilæet til foreningen »De Skøre Kugler«, som er en petanqueforening under Ældre Sagen.

Jeg fik fornøjelsen at holde kommunens lykønskningstale til dem, og det er flot foreningsarbejde, der bliver lavet.

På Enggården har man holdt de to årlige sommerfester – også kendt som grisefesten. Her serveres der helstegt pattegris, spilles levende musik og danses. Det var to fantastiske dage med hygge og samvær på tværs af hele Enggården.

Der skal lyde en tak til personalet for det store planlægningsarbejde.

Og endelig blev den anden og tredje af de i alt fire skovture for pensionister afviklet.

Denne gang gik turen til henholdsvis den romantiske have på Fyn og til Bornholm.

Turene er arrangeret af frivillige i Dragørs Aktivitetshus, og tak for det meget store arbejde, der gøres for at skabe nogle fantastiske ture for 200 pensionister i Dragør.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester