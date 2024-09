Information om økonomien

I denne valgperiode har Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og fra sidste år også Moderaterne foretaget de nødvendige prioriteringer for at skabe ro om Dragørs økonomi.

Vi har vedtaget en ny økonomisk politik og iværksat de nødvendige styringsredskaber for at sikre budgetoverholdelse. Det har medvirket til, at budgetterne er overholdt, og vi forventer også at overholde budgettet i 2024.

Samtidig er kassebeholdningen styrket, så den med udgangen af 2024 er på 115 millioner kroner.

To-årige budgetter

Sidste år vedtog Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, at serviceniveauet skal holde for to år.

Vi afsatte samtidig midler i en buffer til at kunne imødekomme eventuelle uforudsete forhold. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan se, at vi kan overholde budgettet og lade serviceniveauet fortsætte.

Med andre ord, så kan vi komme igennem budgetprocessen uden at skulle spare. Og samtidig kan vi med et mindre beløb udvide driften i de kommende år. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi overholder vores budgetter, og som udgangspunkt ikke tager af kassen til at dække merforbrug, samt at vi fastholder den stramme styring.

De to-årige budgetter indførte vi for at skabe mest mulig ro i arbejdet på alle de kommunale arbejdspladser.

Udsigten for 2025

Som sagt kan vi fastlægge et budget for 2025–2028 uden egentlige besparelser.

Ud over ovenstående har vi også løbende i 2024 tilpasset vores udgifter, så de ikke løber løbsk.

I den økonomi, der er meldt ud fra regeringen, mister vi dog samlet set penge. Vi skal betale mere i udligning og får færre midler i bloktilskud, hvilket svarer til et tab på cirka 21 millioner kroner for Dragør. Samtidig får vi dog seks millioner kroner mere i skatteindtægt.

Staten har hævet kommunernes ramme til service. Dragør Kommune har fået hævet sin ramme med 40 millioner kroner. Men det er fiktive penge, for vi er ikke tilført tilsvarende flere penge.

Vi har råd til at videreføre den service, vi har – og endda forbedre den med cirka seks millioner kroner, men vi har ikke råd til at bruge for 40 millioner kroner mere, idet vi ikke er steget tilsvarende i indtægter.

Et øget forbrug i denne størrelsesorden vil derfor betyde, at man skal tage penge op af kassen. Og det kan man kun gøre, indtil den er tom. Det har vi tidligere erfaringer med i Dragør, og den tid skal vi ikke tilbage til.

Samtidig står vi i den helt vanvittige situation, at vi i 2027 skal betale 30 millioner kroner mere til andre kommuner. 16 kommuner bliver ramt af denne bod, hvilket skyldes, at nogle kommuner har skattetekniske fordele frem for andre. Jeg er gået sammen med de 15 andre borgmestre i et opråb til ministeren om at få ændret reglerne. Vi vil arbejde hårdt for at få ændret dette, så vi ikke skal betale.

Den økonomiske situation i landets kommuner

Den økonomiske situation for kommunerne er vanskelig.

Der har i budgetudmeldingerne for 2025 været store usikkerheder i mange kommuner. Rigtig mange steder skal man spare både to og trecifrede millionbeløb, og her står man over for nogle ganske svære måneder. Andre kommuner klarer sig lige igennem.

I min optik har rammerne for kommunernes økonomi spillet fallit. I sidste uge måtte ministeren skabe en akutpulje på 2,35 milliarder kroner til kommunerne, der bliver ramt skævt, af de regler, der er i dag. Dragør får sølle 1,1 million kroner fra denne pulje, selvom vi ikke kan bruge vores serviceramme fuldt og helt.

Jeg er naturligvis glad på de kommuners vegne, der får flere midler. Men helt grundlæggende er det min holdning, at Kommunernes Landsforening og landets kommuner bør drøfte, om ikke tiden er til, at vi får skabt en mere gennemsigtig økonomisk prioritering for kommunerne.

Budgetdrøftelserne

Budgetforligsparterne Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har i denne periode taget ansvaret på sig.

Vi har styrket den økonomiske politik og skabt stabilitet, gennem svære prioriteringer. Vi kan nu fortsætte serviceniveauet som hidtil, og i de kommende uger sætter vi os sammen og laver en ny plan for de kommende år.

Så snart denne er udarbejdet, vil vi melde denne ud.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester

