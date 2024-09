»Stærkt injurierende« ­læserbrev i Dragør Nyt

I Dragør Nyt, der udkom 21. august, bragte vi et læserbrev fra Morten Dreyer, der er tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør for Dansk Folkeparti.

Læserbrevet havde overskriften »Fakturafabrikken i Dragør«, og i det skriver Morten Dreyer om Naveed Anwar, som tidligere har boet på Søvej i Søvang.

Naveed Anwar blev den 18. august 2022 dømt i byretten som del af den meget omfattende bedragerisag, der i medierne blev kendt som »Operation Greed«, hvilket ifølge utallige kilder var politiets kodeord for sagskomplekset.

Sagen blev anket og er nu verserende i landsretten. Et muligt udfald heraf er således, at han bliver frikendt.

I læserbrevet skrives det blandt andet, at Naveed Anwar i 2015 blev idømt en frihedsstraf for omfattende svindel med luksusbiler, at han i 2018 fik gældssanering, at han mødte op til retten i en en luksusbil af mærket Lamborghini, at to af landets dyreste advokater var hans bisiddere, og at retten på et tidspunkt voterede, om hvorvidt han skulle idømmes 12 eller 14 års fængsel. Morten Dreyer skriver desuden, at Naveed Anwar efter retssagen tog til London, og at »han er ikke set siden«.

Morten Dreyer beskriver desuden Naveed Anwar som »klanleder«, at han boede i et af Dragørs dyreste huse, at han er »en tidligere straffet storsvindler uden job (som, red.) kaster om sig med millioner«.

Der udtrykkes i læserbrevet stor skepsis over for dommeren i en tidligere sag om sanering af Naveed Anwars gæld på omtrent 110 millioner kroner til primært Nykredit. Morten Dreyer spørger blandt andet retorisk:

»Var byrettens dommer sin opgave voksen? Eller blev hun så benovet over at møde topjurister, at hun glemte sin rolle og blev servil – og i stedet for at drage omsorg for, at gæld betales, hvis bare der er den fjerneste mulighed for afdrag?«

Morten Dreyer mener ligeledes at have viden om, at Naveed Anwar fik sit pas udleveret, så han kunne besøge sin »dødssyge moster« i London:

»Dommerens gode hjerte løb af med ham, og han fik passet, hvis han gav løfte om at komme retur inden en uge.«

Indsigelse fra advokat

Efter Morten Dreyers læserbrev blev offentliggjort i Dragør Nyt, modtog avisen en skriftlig henvendelse fra Naveed Anwars beskikkede forsvarer. Her skriver advokaten blandt andet, at indholdet af læserbrevet er »stærkt injurierende« og afviser samtlige af ovenstående pointer i læserbrevet.

Vi skal på Dragør Nyt naturligvis beklage, at vi lod Morten Dreyers ord finde vej til spalterne, uden at vi inden da i tilstrækkelig grad gik dem efter i sømmene.

Nej, vi kan ikke bekræfte, at Naveed Anwar i 2015 blev idømt en frihedsstraf for svindel med biler. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi kan ikke bekræfte, at Naveed Anwar fik gældssanering i 2018. Det var retteligt i 2016, at Sø- og Handelsretten gav ham en gældssanering på 114,5 millioner kroner. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi kan ikke bekræfte, at Anwar mødte op i retten i en luksusbil af mærket Lamborghini. Retteligt viser sagens dokumenter ifølge DR, at han ankom til Sø- og Handelsretten, hvor sagen om gældssanering blev ført, i en luksusbil af mærket Bentley. Der var altså ikke tale om en Lamborghini i den verserende sag, men ifølge DR en Bentley i en tidligere sag. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi kan ikke bekræfte, at to af landets dyreste advokater var bisiddere for Naveed Anwar. Ifølge advokaten, som rettede skriftlig henvendelse til Dragør Nyt, om at indholdet af læserbrevet er »stærkt injurierende«, var Naveed Anwars advokater beskikkede og arbejdede til statens takster. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi kan ikke bekræfte omstændighederne omkring Naveed Anwars pas, eller at denne på et tidspunkt tog til London og ikke er set siden. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi kan ikke bekræfte, at Naveed Anwar under sagen om gældssanering boede i et af Dragørs dyreste huse. Vi kender ikke markedsprisen på bestemte huse, og har derfor ej heller sammenlignet huspriser i Dragør. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

Nej, vi har ikke grundlag for at publicere Morten Dreyers ord om, at Naveed Anwar er »en tidligere straffet storsvindler uden job«. Naveed Anwars sag om svindel er nu verserende ved landsretten. Og vi ved intet om, hvorvidt Naveed Anwar går på arbejde. Vi beklager publiceringen af de udokumenterede påstande.

Nej, vi mener ikke, at beskrivelsen af Naveed Anwar som »klanleder« bibringer noget til belysningen af sagerne omkring Naveed Anwar. En klan er en gruppe af personer, som hører til samme slægt eller stamme, og som er organiseret med et overhoved og en række (uskrevne) regler for, hvordan medlemmerne skal forholde sig til hinanden og til omverdenen i bestemte situationer. Vi har på Dragør Nyt intet kendskab til særlige regler, uskrevne eller ej, som gælder i Naveed Anwars slægt eller blandt de personer, han omgås, inkluderende hans egen position i denne sammenhæng. Vi beklager publiceringen af den udokumenterede påstand.

De ovenstående påstande, formodninger og holdninger, som er blevet gengivet i læserbrevet fra Morten Dreyer, er udelukkende dennes og ikke Dragør Nyts. Og læserbrevet indeholdende udokumenterede påstande skulle ikke have været trykt i Dragør Nyt. Det beklager vi.

Naveed Anwar blev dømt i byretten. Sagen blev anket af de anklagede, og den føres nu ved Østre Landsret.

Brødre anker byrettens dom

Men hvad er så op og ned i sagen om den i byretten bedrageridømte Naveed Anwar?

Naveed Anwar blev torsdag den 18. august 2022 i Københavns Byret dømt til syv års fængsel og pålagt en bøde på 175 millioner kroner for sin involvering i det, der ifølge utallige kilder hos politiet gik under kodeordet »Operation Greed«.

Ifølge Københavns Byrets dom spillede han en nøglerolle som leder af et kriminelt netværk, der systematisk og organiseret tilbød salg af falske fakturaer gennem flere oprettede stråmandsselskaber. Hans bror Usman Ali Anwar fik fængsel i seks år og seks måneder og blev udvist.

De blev begge af byretten fundet medskyldige i firmaernes skatte- og momssvindel for 296 millioner kroner ved at udstede falske fakturaer til omkring 850 virksomheder, der havde udført sort arbejde.

Svindelsagen er den største straffesag om økonomisk kriminalitet, der hidtil er blevet ført i Danmark. Københavns Byret afholdt i alt 153 retsmøder fra december 2018 frem til 18. august 2022, hvor dommen blev afsagt.

Både Naveed Anwar og hans bror ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, og fra januar i år og frem til oktober 2025 er der berammet i alt 125 retsdage. Sagen er altså verserende.

Henrik Askø Stark,

chef-redaktør, Dragør Nyt