Tæt på udligning i overtiden

Victor Dyhl bringer troen tilbage på DB-holdet med sit mål til 1–3. Foto: Henrik Rosschou.

Inden Dragør Boldklubs (DB) kamp mod Frem 2 blev sat i gang på hjemmebanen ved Hollænderhallen, lørdag den 31. august, blev den forhenværende DB-spiller Kim Grundahl mindet efter sin alt for tidlige bortgang. Kim Grundahl spillede 59 kampe for førsteholdet i perioden 1982–1988. Han var efterfølgende træner i DB og var også dommer i en årrække.

I det glædelige hjørne fik Peter Ursin overrakt sin 150-kampsnål, efter han i sidste uge spillede jubilæumskamp mod Fremad Valby. Ursin debuterede for 10 år siden, den 30. august 2014 – og har indtil nu scoret to mål for klubben.

Der var også hæder til Mathias Rahbek, som spillede kamp nummer 100 for førsteholdet. I de 100 kampe er det blevet til 23 mål.

Presset bagud fra start

Lørdagens hjemmekamp stod mod Frems divisionsreserver. Frems 1.-hold spiller i 2. division, så igen var DB oppe mod en modstander med erfaring – og ikke mindst en hel del talent.

Man kunne fornemme, at Frems spillere lærer spilsystemet fra klubbens førstehold, og der er ingen nåde, når det kommer til afslutninger foran målet.

Selvom man i taktikken havde fokus på angreb, blev DB presset fra første fløjt. Det var dog Kasper Walker, som spillede en rigtig god kamp, der fik kampens første afslutning – men han var ikke effektivt nok.

Der gik kun syv minutter, før Frem efter et hurtigt gennemspillet angreb, som DB ikke kunne dæmme op for, kom foran. Som man har set det i tidligere kampe, er DB-holdet langsomme startere. Men det kan man ikke tillade sig mod hold, der har erfaringe fra højere niveau. Og selv om Frem 2 er oprykker, er der spillere på holdet, der har erfaring fra divisionen.

Frem kom foran 0–2 efter 24 minutter på endnu et effektivt angreb. Målscoreren fik plads i DB-feltet, han vendte rundt om sig selv og udplacere Mads Glæsner i DB-målet. DB-forsvaret gav alt for meget plads til en angriber, som skal lukkes ned.

Det blev 0–3 to minutter før pausen. Målet blev sat ind efter en afslutning fra kanten af feltet. Glæsner halvklarede skudet, men en Frem-spiller var hurtigst over returen og scorede.

Det var primært Frems hurtige midtbane, der fik lov at skabe chancer og afslutninger, som gav DB en svær start på første halvleg. Selvom hjemmeholdet kom frem til afslutninger i løbet af halvlegen, skal der mere hjerte og kraft i det sidste spark.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kasper Walker kan udligne kort før slutfløjtet, men heldet svigter ved afslutningen. Foto: Henrik Rosschou.

DB søgte scoringen

Til anden halvleg skiftede DB en angriber ind for en forsvarsspiller. Niklas Frimand kom på banen, mens Victor Dyhl tog plads på bænken. Umiddelbart var det en god disposition fra trænerbænken, men Frimand holdt ikke længe. Han måtte lade sig udskifte efter 20 minutters spil på grund af en forstrækning i låret.

Peter Ursin fik en ufrivillig pause på bænken efter 47 minutter. Dommeren hev det gule kort frem efter en situation, hvor Ursin med ryggen til sin modstander – efter dommerens mening – sparkede bagud og klinker fodsål med modstanderen. Frem-spilleren falder smart, og Ursin fik 10 minutter på bænken.

Kampen blev intens i anden halvleg. DB ville frem og søgte scoringen.

Efter 52 minutter måtte Mads Glæsner ned og bide græsset efter en hård duel i eget felt. Modspilleren slap for påtale – selvom det fra sidelinjen lignede et gult kort.

DB-holdet overtog mere af spillet, som anden halvleg skred frem. Samtidig begyndte flere Frem-spillere med det hårde og mere beskidte spil. Flere af disse handlinger overså dommeren, som om det var en naturlig del af spillet. Blandt andet blev Hector Uhl efter 54 minutter revet ned bagfra midt på banen, uden at dommeren greb ind. Og sådan var der flere situationer, som ikke blev dømt.

Pelle Søgaard blev skiftet ud efter 58 minutter. Han blev erstattet af Tobias Damkær.

DB havde en god periode midt i anden halvleg. Det første reducerende mål faldt efter 75 minutter, hvor Victor Dyhl sendte bolden i nettet med det »kolde« venstreben!

Efter 82 minutter appellerede DB-holdet for straffespark. Tobias Damkær blev lagt ned i Frem-feltet, men dommeren vinkede afværgende og lod spillet fortsatte.

DB fik reduceret endnu engang i overtiden på en scoring af Lukas Søgaard. Situationen begyndte, da Frederik Frost lagde et frispark fra venstre side ind i Frem-feltet. Bolden blev pareret og røg ud til Pelle Søgaard, der fra midten af banen sendte bolden til Damkær i højresiden. Julius Krüger tog over. Han driblede elegant fri af sin modstander ved hjørneflaget, og via Dyhl og Damkær blev Lukas Søgaard spillet fri til scoring.

DB var millimeter fra endnu en scoring dybt inde i overtiden. Kasper Walker, som spillede en flot og kraftfuld kamp, fik muligheden for at gøre det til 3–3, men han svigtede i afslutningsøjeblikket tæt på mål.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lukas Søgaard gør det til 2–3 i dommerens tillægstid. Foto: Henrik Rosschou.

Øvrige opgør

Med nederlaget til Frem 2 røg DB under nedrykningstregen.

I toppen af ligaen er Skovshoved IF, der tirsdag den 27. august slog DB’s næste modstander Kastrup BK 3–0. Samme aften vandt Frem 2 i et tæt pakket program 2–0 over Vigerslev BK.

nDe øvrige opgør blev spillet lørdag eftermiddag. Her blev B1960 hjemme slået 4–1 af FB. KFUM tabte også deres hjemmebane opgør mod Fremad Valby. Kampen sluttede 2–1. Vigerslev BK vandt 4–3 over Husum BK, og i weekendens sidste kamp tabte PI Fodbold til NB Bornholm. Kampen sluttede 3–5 til gæsterne.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller lørdag den 7. september kl. 14 mod Kastrup BK på Røllikevej

Hold Kampe Målscore Point 1 Skovshoved IF 4 12–5 10 2 FB 4 14–4 10 3 Frem 2 4 11–8 9 4 Union 3 5-4 6 5 FA2000 2 2 6–1 6 6 NB Bornholm 3 10–7 6 7 Fremad Valby 3 10–8 6 8 Kastrup BK 4 4–8 4 9 Vigerslev BK 4 6–11 3 10 Husum BK 3 5–7 3 11 B1960 3 4–7 3 12 Dragør BK 4 6–14 1 13 KFUM 4 3–9 1 14 PI Fodbold 3 8–11 0

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.