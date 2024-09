Lokalformand vil knække kedelig verdensrekord

Sheila Carina Rankilde er formand for Scleroseforeningens lokalafdeling Dragør og Tårnby. Foto: Scleroseforeningen.

Danmark topper nu en trist verdensrekord som det land med flest sclerosetilfælde per indbygger – og det er en uønsket førsteplads, som Sheila Carina Rankilde, der er formand for Scleroseforeningen Dragør og Tårnby, ønsker at ændre på. På søndag, den 8. september, står hun i spidsen for Scleroseforeningens landsindsamling, der har til formål at rejse midler til forskning i den uhelbredelige sygdom.

I dag lever næsten 19.000 danskere med sclerose. Sheila Carina Rankilde har i mere end ti år været formand for den lokale afdeling, der dækker et område, hvor 147 personer er ramt af sygdommen, og hendes lange periode som formand gør, at hun kender mange af de berørte.

Sygdommen har en betydelig variation i, hvordan den rammer den enkelte, men alle oplever de den usikkerhed, der følger med. Sygdommen rammer ofte unge voksne, og det har store konsekvenser for både den syge og deres nærmeste.

»Det er en sygdom, der rammer meget forskelligt fra person til person, men fælles for alle, der får sygdommen, er, at den er forbundet med en stor usikkerhed om fremtiden, som kan være svær at leve med – både for dem, der får sygdommen, men også for deres familier,« forklarer Sheila Carina Rankilde.

En uventet førsteplads

Fra Scleroseforeningen oplyses det, at Danmark på blot 20 år har oplevet en fordobling i antallet af sclerosetilfælde, og ifølge en opgørelse fra det internationale scleroseforbund MSIF er Danmark nu det land i verden, hvor sygdommen rammer flest.

Fordoblingen af tilfælde af ramte giver landsindsamling en særlig alvor, mener Sheila Carina Rankilde.

»Det er tal, der giver dette års landsindsamling en særlig alvor,« påpeger Sheila Carina Rankilde og understreger, hvor vigtig forskningen er for at finde frem til, hvorfor Danmark er så hårdt ramt i forhold til andre lande. Norge og Sverige ligger også højt på listen, men først på henholdsvis femte- og niendepladsen.

Hun understreger, at forskning er den eneste vej til at knække koden til sygdommen og til at udvikle bedre behandlinger:

»Forskning er også vores eneste håb om stadig bedre behandlinger. Som det er i dag, er det kun halvdelen, der har gavn af de nuværende behandlinger,« oplyser formanden.

Støt kampen mod sclerose

Sheila Carina Rankilde håber på stor opbakning til landsindsamlingen, som finder sted søndag den 8. september:

»Folk er så imødekommende, og det er en rigtig livsbekræftende oplevelse at samle ind. Gennem mine år som formand har jeg oplevet, at der bliver flere og flere, der kender nogen med sclerose, når vi ringer på, og der er rigtig mange, som gerne vil støtte forskningen,« fortæller formanden.

Resultatet for sidste års landsindsamling satte med 6,1 millioner kroner ny rekord – og i år håber foreningen at kunne overgå beløbet.

Sheila Carina Rankilde opfordrer alle, der har tid til at deltage i indsamlingen, til at tilmelde sig en rute via Scleroseforeningens hjemmeside.

»Jo flere indsamlere vi er, jo større forskel kan vi gøre. Antallet af indsamlere betyder utrolig meget for, hvor meget vi kan samle ind. Så alle, der har et par timer, skal man vide, at de er meget, meget velkomne til at komme og være med,« slutter hun.