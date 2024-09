Skipperbyens Dag:

Mange ville gerne opleve Dragørs fortid

Tovholder Thomas Maltesen er svært begejstret oven på lørdagens fejring af fortiden, der tiltrak det dobbelte antal besøgende i forhold til sidste år

Mange benytter lørdagens gode vejr til at gå på historisk opdagelse til Skipperbyens Dag på Dragør Havn. Foto: TorbenStender.

Skipperbyens Dag i Dragør lørdag den 31. august blev en forrygende succes. Det fortæller Thomas Maltesen, der sammen med Martin Hans Borg er tovholder på arrangementet. I forhold til sidste år blev deltagerantallet fordoblet, vurderer han.

»Vi er ikke helt færdige med at estimere antallet af besøgende,« siger han og fortsætter:

»Men det ser ud til, at vi ligger på et sted mellem 800 og 1.000.«

Det vil sandsynligvis også kunne ses på økonomien. For selv om der er tale om et nonprofitarrangement med gratis adgang, skæpper flere besøgende alligevel i kassen.

»Vi sælger t-shirts, pølser, kage, kaffe, øl og den slags, så der kommer lidt penge ind. Men det vigtigste for os er at fortælle om byens historie,« forklarer tovholderen.

De mange gæster blev mødt af omkring 50 frivillige – foruden de omkring 50 personer, der medvirkede via de besøgende træskibe fra Nyhavn.

Det store fremmøde har givet mod på at udvide konceptet for arrangementet, der debuterede sidste år og allerede nu er planlagt til at vende tilbage sidste lørdag i august 2025.

»Jeg tror, at vi tager de ting, som vi havde i år, med, og så udvider vi med endnu flere aktiviteter,« afslutter Thomas Maltesen.

Thomas Maltesen er en af tovholderne på Skipperbyens Dag. Foto: TorbenStender.