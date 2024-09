Nu kan fjernvarmearbejdet gå i gang

Der skal efter planen bygges en pumpestation ved det gamle vandværk i Store Magleby, mens energicentralen skal bygges ved Ryvej. Foto: Thomas Mose.

Endnu et skridt er taget frem mod udrulningen af fjernvarme i Dragør Kommune.

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog nemlig torsdag den 29. august det projektforslag fra transmissionsselskabet CTR, der betyder, at der kan anlægges en ny energicentral og transmissionsledning i Dragør.

Projektforslaget har været i høring hos de berørte parter som HOFOR, lufthavnen og den grundejer, hvis jord bliver eksproprieret til anlægsarbejdet.

Efter at projektet er godkendt, skal det nu indarbejdes i lokalplanen.

Den nye energicentral, der skal bygges ved Ryvej lige syd for lufthavnen, får en 16 MW luftbaseret varmepumpe, en 30 MW elkedel, en pumpestation og en 6.000 m3 akkumuleringstank.

Pumpestation skal etableres nær Store Magleby gamle vandværk på Nordre Kinkelgade.

Transmissionsledningen skal gå fra det eksisterende energianlæg »KLC2« øst for lufthavnen via Dragør og Store Magleby til den sydlige del af Tårnby.

Liste T og Sydamagerlisten kunne ikke tilslutte sig flertallet, der godkendte projektet. De bakkede i stedet op om et forslag om at undersøge alternative placeringsmuligheder for energicentralen.

Peter Læssøe (T) forklarede sit synspunkt på mødet:

»Forarbejdet er ikke gjort godt nok. Vi har reelt ikke undersøgt mulighederne for eksempelvis at placere den 25 meter høje energistation tæt på lufthavnen – f.eks. en hangar. Den her central bør ikke ligge i det åbne land og med nærmeste nabo 100 meter derfra,« sagde han.

Martin Wood Pedersen (C ) var ikke enig.

»I den bedste af alle verdener skulle vi ikke have sådan en bygning. Men om den ligger 30 eller 40 meter den ene eller anden vej er ikke afgørende. Vi stemmer for, at vi kører videre i processen,« sagde han.

Et tillægsforslag fra Socialdemokraterne, Venstre og Det Konservative Folkeparti om, at det skal vurderes, om der kan reduceres i byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden – når lokalplansarbejdet igangsættes, blev dog vedtaget med et flertal fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Sydamagerlisten og liste T undlod at stemme.