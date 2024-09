Skipperbyens Dag:

Sild, solskin og sejlende købmænd spredte glæde

Et tætpakket program og entusiastiske frivillige sikrede -sammen med solen et godt fremmøde på fiskerihavnen i lørdags

Kadrejerne er klar til at sejle varer ud til forbipasserende skibe. Foto: TorbenStender.

Kosten var ensformig på havet i gamle dage. Men i byerne langs Øresund var der hjælp at hente for søfolk, der savnede frisk kød og måske endog var løbet tør for brændevin.

I Dragør lå kadrejerne også klar – de små handelsskibe sejlede ud til de større skibe for at sælge friske varer, når de passerede.

En af kadrejerbådene kunne man møde i Dragør lørdag den 31. august, hvor Skipperbyens Dag for andet år i træk sendte fiskerihavnen tilbage til tidligere tiders storhedstid.

Om bord på båden var Flemming Sieben, der som frivillig var trukket i tidstypisk tøj for at give den i rollen som den noget usædvanlige slags handelsrejsende.

»De sejlede ud med et stort rugbrød, som de holdt op i luften. Så vidste man om bord på det større skib, at det var en kadrejer, man kunne handle proviant med. Man ville selvfølgelig gerne have penge med tilbage, men man kunne også tage imod gammelt tovværk, der kunne flettes til nyt.«

(Artiklen fortsætter under billedet)

Flemming Sieben giver den som sejlende handelsmand om bord på en kadrejer. Foto: Maya Schuster.

Tovværket kunne man tage til den lokale rebslager – og i lørdags lå den rolle hos William Thomassen, der om formiddagen baksede med at få tandhjulene på sin rebslagermaskine til at bide sig fast.

»De fleste byer havde en reberbane, hvor man kunne få lavet tovværk, og Dragør var en af Danmarks største rederibyer, så det er også blevet lavet her.«

(Artiklen fortsætter under billedet)

William Thomassen bakser med at få rebslagermaskinen til at virke. Foto: Maya Schuster.

Byvandring og sild

Tovværk var ikke det eneste, man kunne se på – og prøve kræfter med under Skipperbyens Dag.

En stribe træskibe fra Nyhavn lagde til kaj i Fiskerihavnen og bød på gode fortællinger fra de syv have, og både Dragør Museum og Danmarks Lodsmuseum holdt åbent, så børnene kunne prøve kræfter med livet i fortiden.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Et af skibene fra Nyhavn ankommer til Dragør. Foto: TorbenStender.

For et symbolsk støttebeløb til arrangørerne fra Dragør Museumsforening kunne børnene erhverve sig et opgavekort. Herefter kunne de så lære at navigere, planlægge handelsruter, bøde garn og kaste sig ud i alskens andre gammeldags maritime aktiviteter – og det var temmelig populært, oplyser Thomas Maltesen fra arrangørgruppen.

Andre valgte at tage på byvandring – og det blev en overraskende international oplevelse for Hanne Bacher Bendtsen, der var en af rundviserne.

»På en af turene havde vi en gruppe argentinere med. Jeg klarede det på engelsk, og en veninde, der taler spansk oversatte, når det kneb med forståelsen,« fortæller hun.

Smagsprøver på lokale retter – specielt sild – var også på programmet. Og for de, der ikke kunne nøjes med en smagsprøve, var det muligt at købe pølser, kaffe, kage og forskellige drikkevarer ved arrangementet, der strakte sig over seks timer med start fra klokken 11.

Skibskokken står klar med smagsprøver og gode historier. Foto: TorbenStender.

Til de, der har lyst til mere end en smagsprøve, er der blevet tændt op i grillen. Foto: TorbenStender.

Der bødes fiskenet. Foto: TorbenStender.