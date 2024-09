Blushøjspejdere rykkede op på traditionsrig tur

Det kræver en solid bagage at skulle overnatte borte fra far og mor i hele to nætter. Foto: Tim Panduro.

En flok trætte, men glade spejdere kunne søndag den 1. september forlade Kongelundsfortet efter en begivenhedsrig weekend med telt- overnatning, bålmad, orienteringsløb og en masse andre spejderaktiviteter.

Mange af dem havde fået ny titel. for turen var den årlige oprykningstur for Blushøjspejderne, hvor en del af spejderne stiger i graderne. De er normalt to år på hver trin, inden de hopper op til det næste niveau. Mikroer bliver til ulve, ulve bliver til juniorer og så videre.

Omkring 40 spejdere tilbragte weekenden på fortet sammen med de frivillige voksne.

Søndag kom yderligere 10 familiespejdere forbi for også at tage del i løjerne. Familiespejderne er de alleryngste, der går til spejder sammen med deres forældre, og en del af dem skulle rykke op i mikroklassen.

Oprykningsturen finder altid sted på Kongelundsfortet.

»Vi har været her i omkring 15 år,« fortæller Hans Henrik Gabelgaard, der er en af de voksne veteraner i Blushøjspejderne.

Oprykningsceremonien er også traditionsrig. Den går helt tilbage til spejderbevægelsens grundlægger Robert Baden Powell. Ved den første spejderlejr i 1907 gemte han aske fra et bål, og han tog det med på sine rejser rundt i verden, hvor han blandede det med aske fra de bål, der blev tændt der, hvorefter han tog en ny portion aske – alt sammen for at bære minderne og fællesskabet fra spejderlivet videre. Blushøjspejderne drysser på samme måde aske over de enkelte spejdergrenes bål i forbindelse med oprykningerne.