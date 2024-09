El-ladestandere kommer i nyt udbud

For hver 20 parkeringspladser, som ligger på kommunale arealer uden boliger, skal der etableres en el-ladestander. Det siger loven, og derfor havde Dragør Kommune sendt etableringen af el-ladestandere i kommunen i udbud.

Udbudsmaterialet – og den medfølgende kontrakt – indeholdt dog et krav om rimelige og ikke-diskriminerende priser; konkret et krav om at prisforskellen for abonnenter og ikke-abonnenter ikke måtte overstige 10%.

Den tilbudsgiver, der vandt kontrakten, trak sig dog lidt i processen og mente, at vilkåret om ikke-diskriminerende priser skulle udgå, fordi en lovændring var på vej. Det viste sig også, at en lovændring, der trådte i kraft den 13. april, fastsatte, at vilkåret om ikke-diskriminerende priser ikke kan reguleres og administreres nationalt, fordi reglen er indeholdt i en EU-forordning.

Dragør Kommune har været i kontakt med Transportministeriet for at opklare sagen, da udbuddet jo blev sat i gang og afgjort, inden lovændringen trådte i kraft, men har ikke fået et entydigt svar tilbage.

Derfor valgte kommunalbestyrelsen nu helt at annullere det tidligere udbud og igangsætte et nyt EU-udbud efter gældende regler – og hermed udgår vilkåret om rimelige og ikke-diskriminerende priser.