Jubilæum i Dragør Menighedsbørnehave:

Tre ledere gennem alle årene

Lederne er trofaste i Menighedsbørnehaven – den nuværende, Kirsten Nielsen, sørger for at værne om de gamle minder

Et komfur, der kan varmes rigtigt op og bruges til blandt andet pandekagebagning, er blandt det legetøj, der nok ikke vil være gangbart i dag. Foto: Tim Panduro.

For Kirsten Nielsen er fejringen af Dragør Menighedsbørnehaves 75-årsdag noget særligt. Hun har været leder af menighedsbørnehaven siden 1987, og hun bor usædvanligt tæt på sin arbejdsplads. Børnehavelederne har nemlig lejlighed på toppen af den gamle villa, der udgør den oprindelige børnehave – en børnehave, der var temmelig tætpakket i begyndelsen.

»Man havde kun villaen de første mange år, og til slut var der 50–60 børn. Så da vi fik driftsaftale med kommunen i 1977, blev det besluttet at bygge til,« fortæller hun under en rundvisning i bygningen, der har pippi-langstrømpepræg med halvhemmelige rum, krinkelkroge og trapper og døre, der lægger op til leg i hele huset.

De 75 års historie er tydelig; i garderoberne, der er udstyret med symboler såsom skibe og træer på runde træskiver – »selv om børnene skal kunne læse deres navne i dag«, som Kirsten Nielsen siger – i malerier og billeder på væggene og i de mange kringelkroge, der kendetegner specielt den ældste del af bygningen.

I anledning af jubilæet har Kirsten Nielsen fundet endnu flere minder frem.

»Vi har gemt en hel del ting,« siger hun.

På et bord står potter og pander og teporcelæn i børneformat foruden et par komfurer, der næppe ville overleve en nærmere sikkerhedsgranskning i dag; man fyrer op med en sprittablet, og komfuret bliver varmt nok til, at man kan bage pandekager i miniformat.

På et andet bord står en legetøjsjeep med amerikanske soldaterdukker – og den var noget helt særligt.

»En af mine venner har gået her, og han har fortalt, at hvis man var meget sød, måtte man rede Alices hår,« siger hun med henvisning til den første børnehaveleder Alice Jensen.

»Og hvis man var rigtig meget sød, måtte man lege med den lille jeep, der så blev hentet frem. Min ven tilføjede, at han aldrig fik lov til at lege med jeepen,« fortæller Kirsten Nielsen.

Institutionens nuværende leder skriver sig i øvrigt ind i en ganske kort dronningerække. Foruden hende har der kun været to ledere. Ud over Alice Jensen – der også var kendt som Frk. Jensen – er det Mimmi Nielsen.