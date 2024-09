Dragør Industriby genbehandles

Projekt skal placeres klos op ad naboer og natur på Nordre Dragørvej. Foto: Kenneth Olsen.

Borgerne har nu stillet basale spørgsmål til projekt »Dragør Industriby« i et halvt år – vel at mærke uden at få nogen form for fyldestgørende svar.

Ved politikerne overhovedet, hvad de foretager sig?

Sagsbehandling

I august måned genbehandlede politikerne deres egen vision hele tre gange – og på trods af markant borgermodstand, så har borgmesterens flertal tænkt sig at fortsætte med projektet.

Dragør Industriby blev senest behandlet torsdag den 29. august af kommunalbestyrelsen, hvor projektmagerne udtalte.

Nicolaj Bertel Riber (A):

»Det er ærgerligt, synes jeg, at man prøver at afspore debatten omkring det her område og den her rigtig gode historie – og kalder det Dragør Erhvervsby eller et eller andet i den stil. Og det endnu mere ærgerlige, synes jeg, er også, at afsporingen understøttes også af kræfter i det her lokale – kræfter, der jo ved bedre i virkeligheden.« (Dragør Byrådssal, Kommune-TV, den 29. august 2024).

Mia Tang (C):

»Det er blevet en noget mudret samtale, vi har om det her område, når vi sådan kigger ud over den debat, der har været – ikke mindst på de sociale medier. Og det er jeg faktisk rigtig ærgerlig over. Det er første gang i mange år, vi har mulighed for overhovedet at overveje at lave erhvervsudvikling. Og når sådan en mulighed opstår, så er det, for nu at bruge et dejligt fortærsket politisk udtryk, rettidig omhu at se nærmere på det – og det er præcis det, vi gør.« (Dragør Byrådssal, Kommune-TV, den 29. august 2024).

Helle Barth (V):

»Vi er enige om at være uenige på mange planer, men de fleste af os er enige om at være enige om, at vi skal undersøge det her, før vi går videre med det – og det er jo rigtig godt.« (Dragør Byrådssal, Kommune-TV, den 29. august 2024).

Man klør sig i nakken. Hvorfor har politikerne ikke undersøgt rammerne for deres miljøbelastende megaprojekt, inden de satte byen på den anden ende?

Teknisk anlæg

Allerede inden man søsætter et projekt af denne størrelse, så er der nogle rammer, der skal være på plads.

I Miljøministeriets »Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne« vejledes kommunerne i, hvordan man bør forholde sig til placering af store tekniske anlæg:

»Konsekvensområderne er indtil nu først og fremmest blevet synliggjort i forbindelse med godkendelse af flyvepladser/lufthavne og støjende fritidsanlæg. Disse konsekvensområder har været defineret ud fra de støjberegninger, der lå til grund for godkendelserne. Herefter er de blevet indarbejdet i regionplanlægningen som støjkonsekvensområder og har udgjort en binding for den kommunale planlægning. Anlæggene har i reglen ikke kunnet lokaliseres, uden at et begrænset antal boliger udsættes for påvirkninger, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I betragtning af at disse boliger skal leve med klart utilfredsstillende forhold fremover, bør sådanne anlæg placeres med særlig omtanke. I særlige tilfælde kan det blive nødvendigt med opkøb eller ekspropriation (…) Regionplanerne skal udpege arealer for virksomheder, der af hensyn til forebyggelse af forurening stiller særlige krav til beliggenheden. Traditionelt har det drejet sig om særligt forurenende virksomheder, men der kan ligeså godt være tale om virksomheder, der genererer tung trafik af regional betydning. Omkring støjende anlæg, som lufthavne, er det centralt at udlægge et støjkonsekvensområde indenfor hvilket, der som hovedregel ikke må planlægges nye boliger og lignende.«

Der er altså meget strikse regler for, hvilke anlægsprojekter kommunalbestyrelsens medlemmer må placere i nærheden af folks hjem, da virksomheden Københavns Lufthavne A/S allerede påvirker grundejernes boliger og udendørsarealer med kraftig støj-, lugt- og partikelforurening hele døgnet rundt.

Vi er endnu en gang vidner til, at politikerne tror, at når et lokalområdes beboere er støjbelastede i forvejen – så kan man da bare tilføre yderligere støj. Men sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Tværtimod.

Grønt projekt

Dragørs borgere har absolut ikke brug for mere trafik, luftforurening og støj i boligområderne.

Desuagtet hævder borgmester Kenneth Gøtterup (C), at han vil begave borgerne med »grønne«, »bæredygtige« og »miljørigtige« løsninger, når Dragør Industriby skal føres ud i livet.

Men vi ved alle, at der ikke findes nogen øvre grænse for, hvor mange positive tillægsord politikerne anvender, når de forsøger at placere endnu et miljøbelastende projekt klos op ad naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Desuden skal det én gang for alle slås fast, at det aldrig nogensinde bliver borgernes skyld, at administrationen og politikerne ikke har gjort deres forarbejde ordentligt.

Det er ikke »rettidig omhu«, at et flertal i byrådssalen nu vil føle og prøve sig frem på ubestemt tid for skatteborgernes regning. Der er en årsag til, at borgmesteren og co. ikke kan redegøre for deres eget tankeløse projekt.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune