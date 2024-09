Skør sommerfest på fritidsklub

Crazy Day afvikles på Elisenborg. Foto: UngDragør.

På sommerens sidste dag, fredag den 30. august, åbnede UngDragør dørene for den årlige Crazy Day, hvor mere end 300 børn fra 4.–6. klasse fik lov at opleve, hvad fritidsklubberne har at byde på.

Crazy Day er blevet en tradition, som både børn og pædagoger glæder sig til. Det er en stor legedag, hvor fritidsklubben fyldes af farverigt, oppusteligt legetøj og markedsstemning.

Der er store »bumperballs«, som børnene kravler ind i, oppustelige enhjørninge, som de rider om kap på, elastikløb i en hoppeborg, hvor det gælder om at komme længst, inden elastikken trækker tilbage, brydning i sumodragter, blindehockey, hammerkast med oppustelig hammer og meget mere.

For hver aktivitet børnene deltager i, optjener de point, som kan veksles i baren til slik, sodavand eller hotdogs fra grillen.

Det er en dag, hvor der er fuld smæk på, fortæller Troels Lund, der er leder af UngDragør. Han beskriver også, det er en dag, hvor børnene gerne er meget tålmodige og dannede, passer på hinanden og står pænt i kø, selvom de tripper for at få lov at prøve de forskellige aktiviteter.

Nye tider

Crazy Day plejer at blive afholdt på Sølyst, som nu ikke længere er fritidsklub. Denne gang blev dagen afholdt på Elisenborg ved Blushøj, og Troels Lund fortæller, at der i år var rekordmange børn med.

Arrangementet var da heller ikke til at overse – det bredte sig ud over plænen mod Blushøj og hele vejen over plænen mod Dragør Skole.

Arrangementet, der var åbent for alle, er en måde for de nye klubbørn at opleve fritidsklubben og hilse på pædagogerne.

I foråret blev de to fritidsklubber lagt sammen til ét åbent klubtilbud, hvor børnene frit kan komme på både Elisenborg og Krudthuset.

De unge optjener points for at deltage i aktiviteter. Pointene kan vekles til slik, sodavand og pølser fra grillen. Foto: UngDragør.