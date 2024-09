Industrigrunden ved A.P. Møllers Allé

Markerne mellem Ryvej og Nordre Dragørvej er en del af det åbne landskab, der adskiller de to bydannelser St. Magleby og Drag­ør. Arkivfoto: TorbenStender.

For mange år siden indbød Dragør Kommune til en studiekreds, hvor Dragørs borgere blev opfordret til at fremkomme med idéer til kommunens videre udvikling.

Så vidt jeg husker, havde studiekredsen stor tilslutning, og vi blev opdelt i, tror jeg, seks studiegrupper, der over en periode fostrede hver sin konklusion, der i et fællesmøde på Dragør Skole blev debatteret og overdraget til kommunen til videre overvejelse.

Som jeg erindrer, var alle studiegrupperne enige i, at Dragør Kommune består af to adskilte bydannelser, Store Magleby som en bondeby og Dragør som en bydannelse med tilknytning til havnen.

Der var ligeledes enighed om, at det er fint, at de to bydannelser er visuelt adskilt af åbent landskab med landbrug.

Ligeledes var der enighed om, at Dragør Gamle By skal bevares og sikres med en bevarende lokalplan, og at der ikke skal udstykkes flere grunde til parcelhuse og erhvervsbyggeri.

Byudviklingen skulle ske ved byfortætning, således at der opstår en større og mere præcis kontrast mellem bydannelse og det åbne land.

Dette hovedsyn vil blive undergravet og ødelagt, dersom man nedlægger det åbne landbrug mellem Ryvej og Nordre Dragørvej – ovenikøbet til ære for en fremmed virksomhed, der alene ved sin funktion og størrelse overhovedet ikke hører hjemme i Dragør.

Jeg er derfor enig med både liste T og Sydamagerlisten i deres protester mod det mammutbyggeri, ejendomsselskabet Mileway har søgt om tilladelse til at opføre i vort åbne landskab.

Dragørs indbyggere er i bred almindelighed et venligtsindet folkefærd, og nu når et firma som Mileway er kommet i vanskeligheder med at lette vejen for de firmaer, der dag ud og dag ind står på hovedet for at gøre livet nemmere for alle os andre, vil jeg foreslå, at vi anviser dem en anden grund, som måske er meget bedre til formålet.

Lige nord for kommunegrænsen og øst for Kystvejen ligger en velegnet grund, hvor der er rigelig plads til Mileways første projektforslag; det med de to store haller på 350 x 84 meter i 12 meters højde, plus det løse.

Virksomheden vil slet ikke have behov for at nærme sig Dragørs gadenet.

Opføres hallerne her, vil de være så nær lufthavnen, man kan komme. Samtidig har de direkte motorvejsforbindelse til resten af landet og udlandet samt sågar også forbindelse til jernbanenettet.

Ovenikøbet kan de anlægge deres egen havn ud mod Kongedybet med direkte kontakt til verdenshavene. Mærsk vil kunne blive kunde!

Her vil de kunne larme lige så tosset, de vil, de nærmeste naboer bor på Saltholm. Det er Anne og Ole Petersen – og de vil ikke kunne høre dem.

Med venlig hilsen

Ole Storgaard