Lad nu Dragør få lov til at forblive Dragør

Sydamagerlisten er modstander af udvkling af det nye erhvervsområde ved lufthavnen. Foto: Flemming Blønd.

Det kan godt være, at der er nogen, der har gået med en stille drøm om, at det planlagte Erhvervsområde Nord kan få små håndværksvirksomheder, bogbindere, glaspustere, peddigrørsflettere og spåkoner ind på området. Men det er hverken det, der efterspørges eller det som Staten har forudsat i deres restriktioner for det enorme landbrugs- og naturareal.

Lad os nu bare kalde det, det er: Et lufthavnsprojekt. Et internationalt cargo- og distributionscenter, hvilket utvivlsomt er endemålet med projektet.

Hvad er behovet?

Der er end ikke foretaget en simpel behovsanalyse.

I øjeblikket er der 29 ledige erhvervslejemål i Dragør, heraf ni på A. P. Møllers Allé. I alt 12.000 m2 ledige erhvervslokaler i Dragør. Så hvor er behovet?

Det nye erhvervsområde er tre gange så stort som A. P.Møllers Allé og fuldt udbygget vil det ændre Dragør for altid.

Det som lufthavnen og Staten efterspørger er lagerhaller, der kan opfylde lufthavnens ambition om at tredoble luftfragten og blive nordeuropas største luftfragtcenter med tilladelse til at flyve døgnet rundt.

Og det er præcis det projekt Mileways har præsenteret os for, og det projekt som et stort flertal har vedtaget at arbejde videre med.

Betonklodser med læsseramper. Kun Sydamagerlisten stemte imod.

Hvad får Dragør ud af det?

Det ved vi ikke. Men i dag råder Dragør Kommune ikke over et eneste multinationalt cargoselskab, der er skattepligtig i netop vores kommune.

Visuelt vil det ikke være noget der bidrager til vores ønske om et grønt og klimavenligt Dragør med »de åbne vidder og det flade land«, som der står i vores nyligt vedtagne Planstrategi.

Heller ikke vores erhvervsstrategi, som er i høring, harmonerer med dette cargoprojekt. Tværtimod har vi i erhvervsstrategien formuleret et ønske om fødevarer, gastronomi, klima, turisme og livskvalitet som pejlemærker.

Det eneste vi med sikkerhed ved, det er, at vi med dette cargocenter vil blive yderligere belastet med tung, miljø- og klimaskadelig trafik, der tilmed vil sænke trafiksikkerheden og sinke fremkommeligheden til og fra Dragør.

Vi har kun to direkte indfalds veje til Dragør – og trods planer om at forbedre indkørselsvejen til det nye center, vil der stadigvæk kun være to direkte veje til og fra Dragør. Denne øgede trafikbelastning skaber absolut ingen merværdi for Dragørs borgere, som i forvejen lider under tæt trafik og flystøj. Det er ikke kun Dragør Nord, der vil blive belastet. Det vil hele Dragør.

Nej tak til omdannelse af Dragør

Vi bor i et af landets og hele hovedstadsområdets mest bovenlige og historiske naturområder. Og vi er ikke et erhvervs- og industriområde under lokalpolitisk udvikling.

Vi er en natursmukperle på det sydlige Amager. Vi har slet ikke brug for dette internationale og forurenende CPH-cargocenter.

Hvad koster det?

Det er der ikke regnet på. I Tårnby, der er meget længere fremme med deres erhvervsområde Kirstinehøj 3, har man foreløbigt estimeret, at det vil koste ca. 100 millioner kroner.

Det vil utvivlsomt blive et mindre beløb i Dragør. Men det vil stadigvæk være penge vi ikke har, og som skal hentes fra de nære velfærdsområder.Velfærdsområder, som vi i forvejen har beskåret..

Er der ikke noget vi kan glæde os over?

Jo, det er der heldigvis. For vi kan i denne sag glæde os over, at tingene erfaringsmæssigt tager lang tid i Dragør. Rigtig lang tid. Og måske kan vi på den anden side af kommunalvalget få forhindret, at Dragør skal lægge jord til dette 170.000 m2 store cargocenter.

Lad nu det skønne Dragør få lov til at forblive Dragør. Og lad den i forvejen hårdt trængte forvaltning bruge tiden på noget mere fornuftigt.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd (L)

Cand.jur.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten