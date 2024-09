Bevaringskyndige giver godt råd til vedligeholdelse og restaurering. Arkivfoto: TorbenStender.

Alle er inviteret til at komme og få inspiration og nye idéer til troværdig vedligeholdelse og autentisk restaurering af Dragørs historiske bygninger og tilhørende haver

Lørdag den 21. september kl. 10–15 er der fokus på bevaring, når Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Museumsforening inviterer til Dragør Bevaringsdag

Arrangementet byder på en række aktiviteter. Der vil på dagen være mulighed for at møde både lokale og eksterne bevaringskyndige.

Dragør Bevaringsdag er ikke kun en dag for fagfolk og entusiaster, men er for alle, der ønsker at lære mere om byens historie og kulturarv.

Aktiviteter

Dagen begynder med en havevandring, hvor deltagerne får indsigt i egnstypiske elementer i Dragørs haver. Denne vandring giver mulighed for at lære, om hvordan haverne i den gamle bydel er indrettet og vedligeholdt gennem tiden med særlig fokus på bevaring af historiske detaljer. På vandringen mødes fortid, nutid og fremtid.

Efter havevandringen får deltagerne mulighed for at besøge et privat hjem i et nedslidt hus fra 1700-tallet. Husets ejere vil dele deres erfaringer med restaureringen og give indsigt i de udfordringer, der kan opstå, når man ønsker at bevare autenticiteten i en så gammel bygning. Besøget giver et unikt indblik i, hvordan moderne metoder kan kombineres med respekt for historien i restaureringsarbejdet.

Efter en frokostpause fortsætter dagen med en særlig aktivitet, hvor en restaureringstømrer vil gå rundt i byen og give vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder, behandler og reparerer gammelt træværk. Denne del af arrangementet er særligt interessant for dem, der ønsker praktisk viden om, hvordan man kan bevare de originale elementer.

Restaureringstømreren vil demonstrere teknikker og give gode råd til at sikre, at træværket forbliver i god stand, samtidig med at det æstetiske og historiske udtryk bevares.

Dagen afsluttes med et foredrag af en af Danmarks mest anerkendte restaureringsarkitekter, Søren Vadstrup. Han vil tale om vedligeholdelse af ældre huse med fokus på bygningsbevaring. Søren Vadstrup er kendt for sin store viden om bevaring af historiske bygninger, og hans foredrag vil være en rig kilde til inspiration for alle, der interesserer sig for emnet.

Afslutningsvis vil Dragør Bevaringsnævns årlige bevaringspris blive overrakt.

Undervejs vil Museum Amager byde på en kop kaffe og arrangørerne serverer kage, bagt efter den lokalhistoriske kogebog. Der vil også være gratis adgang på museet.

Det endelige program vil blive offentliggjort i en senere udgave af Dragør Nyt.