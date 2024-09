Kulturnatten handler om kærligheden til Dragør

Selvom alle prøver at suge det sidste ud af sensommerens solstråler og lune havvand, kan man begynde at glæde sig over den klare aftenluft, som lokker en ud i mørket her i september.

Og fredag den 13. september er der god mulighed for netop at nyde dette, når man kan tage del i de mange spændende aktiviteter, der foregår rundt om i byen til Dragør Kulturnat.

Mange af aktiviteterne starter allerede klokken 17, så børn og børnebørn også kan komme med på turen rundt i Dragør. For eksempel kan de komme med på opdagelse i arkivhaven på Historisk Arkiv Dragør og finde uhyggelige historier, lave perlearmbånd hos Lille Væl eller prøve sumobrydning, waterballs og SUP ved Det Maritime Hus.

Både børn og voksne kan også lære en masse om besættelsestiden med aktiviteter ved Dragør Museum på havnen, tjekke de gode tilbud i byens butikker, der har længe åbent, låne bøger fra det rullende bibliotek eller måske få en slushice eller kop kaffe i Dragør Kajakklub.

»Det har fra starten været tanken, at vi skulle starte vores kulturnat i Dragør allerede ved 16–17-tiden, fordi vi synes, at det er vigtigt, at de yngste også kan være med,« forklarer Kim Dupont, der er ildsjælen, som satte fut i Dragør Kulturnat tilbage i 2018.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ved sidste års kulturnat opleves masser af liv på Neels Torv efter normal lukketid. Arkivfoto: TorbenStender.

Alle ønsker en levende by

Inspireret af Kulturnatten i København ønskede Kim Dupont at skabe noget lignende i Dragør, og erhvervs- og kulturliv var straks med og har været det lige siden.

Alle byder ind med lige præcis det, de har lyst til, og de føler, at de på flere forskellige måder får en masse ud af at holde længe åbent, byde på sjove aktiviteter og møde borgerne på nye måder.

»De ser gerne en by, der er levende – også efter normal lukketid. Og så tror jeg også, at mange gerne vil nå længere ud til borgerne. Som biblioteket, der de foregående år har holdt åbent på selve biblioteket, men nu rykker ud med et rullende bibliotek. Det samme med UngDragør, der har en masse aktiviteter for at vise sig frem for nogle af de børn og forældre, de måske ellers ikke ville have fået fat i. Kulturnatten giver en mulighed for at profilere sig og vise, hvad man har at byde på,« forklarer Kim Dupont og fortsætter:

»Og så er der hos mange af vores forretningsdrivende en dyb kærlighed til den by, de driver forretning i. De vil gerne have byen til at blomstre. Det er ikke nok, at de lever i sommerhalvåret, hvor turisterne kommer. De skulle også gerne leve i vinterhalvåret. Derfor er det godt med begivenheder, der er spredt ud over året og sikrer liv i byen.«

Forpligtelse over for byen

Kim Dupont bruger selv mange frivillige timer på at koordinere og samle aktiviteter til kulturnatten, men det gør ham glad at gøre noget for byen, når han kan.

Betalingen kommer, når han – med sit barnebarn i hånden – går turen igennem Dragør og oplever de mange aktiviteter og gode tilbud, der popper op til Dragør Kulturnat. Heldigvis oplever han, at mange andre også har lyst til at gøre en indsats for byen.

»Der er rigtig mange gode frivillige kræfter. Vi så det, da der blev vist EM på storskærm på havnen. Eller ved den netop overståede Skipperbyens Dag. Hvis man har idéen og lysten, så har man en forpligtelse til at byde ind med det, man kan. Det er den måde, vi holder et lokalsamfund og en by som Dragør levende og interessant,« slutter initiativtageren.

Det samlede program for kulturnatten findes selvfølgelig her i avisen, så man kan planlægge sin rute på fredag. Ingenting kræver tilmelding, så det er bare om at tage de gode sko på og krydse fingre for dejligt vejr.

Se programmet for Dragør Kulturnat på side 7.