Nyt budgetforlig med flere penge til service 

Billedtekst: Fire ud af seks partier og lister i kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen. Her ses de glade politikere. Foto: Dragør Kommune

Fire er med – og to står udenfor. Sådan er resultatet af årets budgetforlig i Dragør Kommune, der blandt andet sikrer lidt flere penge til en stribe ydelser og ekstra afdrag på gæld. Budgettet er kommunens husholdningsregnskab, hvor der bliver sat tal på, hvad pengene kan bruges til i det kommende kalenderår.



Moderaterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet står med deres 11 medlemmer bag forliget, mens liste T – Tværpolitisk Forening – og Sydamagerlistens i alt fire medlemmer af kommunalbestyrelsen står udenfor.

Årets budgetforlig er ikke videre dramatisk – og det er der gode grunde til. I store træk er det en videreførelse af den budgetaftale, som et flertal i kommunalbestyrelsen lavede sidste år, hvor man for første gang valgte at lave et toårigt budget – det vil sige et budget, hvor serviceniveauet gælder for to år. Den manøvre lavede man blandt andet for at give et toårigt overblik i stedet for i et enkelt år.



Forligspartierne har dog justeret budgettet og fundet penge til at udvide med i alt 6,5 millioner kroner pr. år i hele budgetperioden og med lidt flere penge derudover i 2025 og 2026.



Derudover afdrager kommunen ligesom sidste år med ti millioner kroner ekstra på den langsigtede gæld, der er på omkring en kvart milliard kroner. Afdraget betyder, at de »tvungne« afdrag bliver mindre – og at renteudgifterne falder.



Kompetencer og mælketænder

De 6,5 millioner kroner, der lander hvert år de næste fire år, skal gå til flere ting.



De største poster er fire millioner kroner, der deles ligeligt mellem to puljer på børne- og ungeområdet og ældreområdet, kompetenceudvikling af medarbejderne for 750.000 kroner og dækning af udgifter til børnetandbehandling for en million kroner.



I 2025 og 2026 er der desuden blandt andet sat to millioner kroner af til en styrket indsats for lokalplaner og 200.000 kroner til elcykler til hjemmeplejen. I boksen i bunden kan den fulde liste over tiltag læses.



Oprensning og kystsikring

I en pressemeddelse fra kommunen fremgår det, at der også er tiltag på anlægssiden. Der er sat penge af til at rense Hovedgrøften og til at justere budgettet til energirenovering. Desuden sættes der 18 millioner kroner af til kystbeskyttelse.



De samlede forligspartier giver i den kommunale pressemeddelelse udtryk for deres store begejstring for samarbejdet om budgettet.



Glade politikere

I forbindelse med budgetaftalen for »Budget 2025-2028« udtaler de enkelte aftaleparter sig.

»At kunne videreføre hidtil serviceniveau uden besparelser, iværksætte nye forbedringer, samtidig med at vi kan begynde en mere strategisk udvikling af kommunen, samtidig med at vi sikrer en meget stabil kassebeholdning i årene fremover, er resultatet af et godt og ansvarligt samarbejde mellem forligspartierne. Derfor skal der også lyde en stor tak til Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne for, at vi sammen kan skabe økonomisk tryghed i Dragør,« hedder det blandt andet fra Kenneth Gøtterup fra Det Konservative Folkeparti.

Nicolaj Bertel Riber fra Socialdemokratiet udpeger blandt andet nogle af sit partis hjertesager:

»For Socialdemokratiet har det været særligt vigtigt, at en stor del af disse midler blev prioriteret til vore børn og ældre – de store velfærdsområder. Det er vi heldigvis lykkedes med.«

Helle Barth fra Venstre er også godt tilfreds – ikke mindst med den toårige budgetperiode. »Som forventet har det vist sig at være den rigtige beslutning for Dragør Kommune at arbejde med et toårigt budet, da det har givet tid i både forvaltning og i de decentrale enheder til at fokusere på kerneopgaverne. Årets budgetforhandlinger har været anderledes, da vi ikke skulle starte forhandllingerne med at finde råderum. Det har derfor været muligt med et varigt løft af driften på 6,5 millioner kroner.«

Også fra Moderaterne lyder positive toner: »Det er lykkedes i forhandlingerne at få et permanent løft på fire millioner kroner til vores velfærd, fordelt på ældre- og børneområdet. En del vil om nødvendigt kunne anvendes til at sikre opnåelsen af 60/40-fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere i vores daginstitutioner,« hedder det fra Lisbeth Dam Larsen, der ligeledes glæder sig over blandt andet muligheden for kvalitetsløft på plejecenteret Enggården.

Budgetaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen torsdag den 26. september. Det er dog en formsag, da 11 ud af 15 af kommunalbestyrelsens medlemmer har givet deres støtte.