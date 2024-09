Taber lokalopgør mod amagerrivaler

Victor Dyhl er efterhånden blevet en af de bærende spillere på DB-holdet, og det var da også ham, der scorede lørdagens eneste DB-mål. Foto: Henrik Rosschou.

Lørdag den 7. september skulle Dragør Boldklub (DB) møde lokalrivalerne fra Kastrup BK på udebane.

DB har til dato spillet fem kampe i københavnsserien. Én kamp blev uafgjort, mens det er blevet til fire nederlag. Målscoren er 7–16, og DB har fået 1 point. Kastrup BK har også spillet fem kampe. Målscoren er 6–9, men de har fået 7 point.

DB har ikke vundet en kamp siden 25. maj, hvor de besejrede Frederiksholm Sydhavnen 4–0 i serie 1. Siden er det blevet til syv nederlag og en uafgjort.

Striks dommer

Lokalopgøret mod Kastrup blev et sandt drama, hvor DB blev sin egen modstander fra kampens start.

DB havde givet bolden op. Efter et angreb mod Kastrup-målet fik hjemmeholdet vendt spillet og pressede DB tilbage på banen. Julius Krüger satte en stopper for angrebet med en tackling midt på DB’s banehalvdel. Der var kun spillet 1 minut og 45 sekunder, da dommeren ivrigt hev det gule kort op af lommen. DB var derefter en mand i undertal, da Krüger måtte tilbringe ti minutter på bænken efter advarslen. Så var dommerstilen lagt.

Kasper Walker kunne have bragt DB foran efter ni minutter. Frederik Frost kom til baglinjen og leverede et indlæg ind foran mål. Walker stod klar ved bagerste stolpe, men som i sidste uges afgørende minutter mod Frem var Walker igen ikke skarp nok til at omsætte chancen til mål.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kasper Walker misser en stor målchance. Foto: Henrik Rosschou.

Fem minutter senere fik Walker igen muligheden for at bringe DB foran. Muligheden gik videre til anfører Fredrik Frost, men han svigtede også i afslutningsøjeblikket. Kastrup-keeperen var storspillende i begge situationer.

Efter godt 20 minutters spil hev dommeren igen et kort op af lommen. Denne gang var det rødt, og Lukas Søgaard blev udvist resten af kampen. Søgaard, som modtog bolden fra Frost, blev angrebet af Kastrups unge talent Kevin Westen. Lukas Søgaard forsøgte at prikke bolden tilbage på DB’s egen banehalvdel, men modstanderen fik foden imellem Søgaards fod og bolden. Westen blev ramt, han faldt dramatisk – og Søgaard så rødt. Westen kom ikke til skade, og han rejste sig efterfølgende storgrinende fra grønsværen og fik klap på skulderen af sine medspillere for at overspille situationen.

Dommerstilen er anderledes i københavnsserien, og den har hverken DB-holdet eller trænere lært endnu. I københavnsserien er dommerne meget mere strikse i alle situationer, om så det er på banen eller uden for banen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lukas Søgaard (th.) blev sendt tidligt i bad efter et rødt kort. Foto: Henrik Rosschou.

Der skulle kun gå tre minutter. DB var i undertal, og Kastrup BK scorede til 1–0. Målet kom efter et hjørnespark. Valentin Rytter steg til vejrs, og han headede via en medspiller bolden i mål. Mads Glæsner i DB-målet appellerede for offside, men dommeren gled af.

Kastrup BK pressede DB-holdet tilbage resten af første halvleg. Men Glæsner i målet spillede en stor kamp og fik taget brodden af de nærgående afslutninger.

DB fik udlignet i første halvlegs slutminut. For anden kamp i træk var målscoreren Victor Dyhl. Chancen opstod efter et Kastrup-indkast på egen banehalvdel. Kastrup-spillerne forsøgte at spille bolden frem, men her kom Dyhl i vejen. Han overspillede sin modstander og afsluttede frækt på mål med Kastrup-målmanden som tilskuer. Flot sat ind af Dyhl.

Udligningen var en god afslutning på en dramatisk første halvleg.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mads Glæsner i luften. DB-keeperen havde flere gode redninger i kampen. Foto: Henrik Rosschou.

Kastrup dominerer

I pausen skiftede DB to spillere. Tobias Hjorth og Kasper Walker gik ud – ind kom Oliver Ludvigsen og Pelle Søgaard. Walker måtte udgå med en skade i hånden, som forhåbentlig ikke er alvorlig.

Kastrup BK pressede i anden halvlegs begyndelse igen DB baglæns, og de fik meget plads til at spille bolden rundt.

DB fik få muligheder for afslutninger, men det var svært med en mand i undertal.

Efter 52 minutter havde DB dog chancen for at komme foran. Bligaard blev sendt frem i højresiden. Han smækkede bolden på tværs. Pelle Søgaard lod bolden køre videre til Frost, som afsluttede tæt op af stolpen – men på den forkerte side. Det var et godt og hurtigt angreb, som havde fortjent bedre.

DB skiftede den altid hårdtarbejdende Hector Uhl ud efter knap en times spil. Ind kom Tobias Damkær.

Kastrup BK bragte sig foran 2–1 efter 63 minutter. Spillet var den klassiske opskrift: ned til baglinjen, indlæg og smak! DB-forsvaret haltede i varmen, og de fik ikke dæmmet op for angrebet.

Ni mod 11

Kastrup BK fortsatte presset mod DB, og de fik skabt yderligere et par muligheder for scoringer. Men Glæsner i DB-målet var en sikker sidste skanse.

Med under ti minutter tilbage af kampen fik DB en gylden mulighed for udligning. Frederik Frost afslutter på et frispark, men bolden sneg sig tæt over målrammen.

DB blev reduceret til ni spillere efter 87 minutter. Jonathan Bligaard blev sendt ud på bænken med et gult kort. Bligaard var foran sin modstander i situationen, men dommeren gav alligevel frispark og gult kort. Kastrup-spilleren havde tabt bolden – og spillede på det gule kort.

Kort tid efter løb dommeren ud til DB-bænken og gav det røde kort til DB’s træner, Kim Damkær.

Kastrup BK fik sejren, men var det fortjent? Nej. Men når der ikke scores på de oplagte chancer, man spiller sig frem til, så går det galt.

Øvrige kampe

Siden sidste uges udgave af Dragør Nyt er der spillet syv kampe i københavnsserien ud over DB’s nederlag til Kastrup BK.

Tirsdag den 3. september tabte Frem 2 0–2 til KFUM, mens FA2000 2 hjemme vandt 2–1 over Union.

Torsdag vandt Vigerslev BK 3–1 på udebane over B1960. Og fredag aften tog Husum BK 3 point med en storsejr over PI Fodbold. Kampen sluttede 6–3.

Union var på banen igen lørdag. Her blev det til en 3–1-sejr hjemme mod Vigerslev BK, mens NB Bornholm på Nexø Stadion tabte til topholdet Skovshoved IF. Opgøret sluttede 0–2.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller lørdag den 14. september kl. 15.30 mod NB Bornholm på hjemmebane

Nikolaj Strandby header på mål. Foto: Henrik Rosschou.

Hold Kampe Målscore Point 1 Skovshoved IF 5 14–5 13 2 FB 5 15–7 10 3 FA2000 2 3 8–2 9 4 Fremad Valby 4 13–9 9 5 Union 5 9–7 9 6 Frem 2 5 11–10 9 7 Kastrup BK 5 6–9 7 8 NB Bornholm 4 10–9 6 9 Vigerslev BK 6 10–15 6 10 Husum BK 4 11–10 6 11 KFUM 5 5–9 4 12 B1960 4 5–10 3 13 PI Fodbold 4 11–17 1 14 Dragør BK 5 7–16 1

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.