Genbrug bliver hverdagsting

Dragør Genbrugsplads åbner op for et nyt byttemarked. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Mandag den 9. september klokken 10 åbnede Dragør Genbrugsplads for første gang for deres nye genbrugsområde, som fremover vil være åbent hver dag i åbningstiden.

Køen var ikke så lang, som den plejer at være om lørdagen. Men der stod alligevel en god håndfuld klar allerede fra omkring klokken 9, så de kunne være de første til at gennemgå det nye bytteområde og gøre gode fund.

»Det nye er primært, at vi udvider åbningstiden for genbrugsområdet fra en dag ugentligt til alle ugens dage, og vi sætter mere ind på at få gang i genbrug af ting til haven og byggematerialer,« fortæller Kasper Dibbern Petersen, genbrugschef i Amager Ressourcecenter, der driver genbrugspladsen i Dragør. Han fortsætter:

»Årsagen til de udvidede åbningstider er flere, men dels var det efterspurgt af brugerne, og så giver det et bedre flow for pladsen. Alle de mange gode ting, som Dragør-borgerne bringer til pladsen, kan omsættes hurtigere med de nye åbningstider for direkte genbrug, sådan at vi har plads til at modtage flere genbrugsting. Vi har en forventning om at øge mængden til genbrug betydeligt med de nye, mindre tiltag.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Genbrugschef i Amager Ressourcecenter Kasper Dibbern Petersen fortæller om pladsens nye tiltag. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

5.400 ton genbrug

Amager Ressourcecenter har øget mængden af genbrug med 10% hvert år de seneste år og når i 2024 op på over 5.400 ton ting, der samlet set bliver omsat til genbrug.

»Alt, hvad vi gør, handler jo om at få folk til at smide mindre og mindre til restaffald og forbrænding, og at flere og flere ting kan leve videre,« lyder det fra Kasper Dibbern Petersen.

Alt er ikke helt på plads på genbrugspladsen i Dragør endnu, fordi dele af pladsen midlertidigt er besat af nogle containere fra Kirstinehøj, som er ved at blive renoveret.

Men fra torsdag den 3. oktober kommer der også et stort område ved siden af den sædvanlige byttehal, hvor man kan stille alt til haven til genbrug – lige fra rhododendronbuske til fliser, byggematerialer og havemøbler.

»Det er jo fantastisk, hvis vi også kan få folk til at give nyt liv til de buske eller planter, de ikke selv har plads til længere,« forklarer Kasper Dibbern Petersen.

Der bliver også en særlig container til modtagelse af de ting, man som Dragør-borger gerne vil give videre til genbrug.

Ind til videre skal man dog bare gå ind og stille sine ting på en af de grønne rullebure eller på gulvet i byttehallen, hvor alt er delt op i kategorier.

»Vi stiller også de grønne bure ude på pladsen ved nogle af de containere, hvor vi lige vil have folk til at tænke en ekstra gang: Hov, det her kan da vist genbruges. Og når vognen så er fuld, kører en af vores medarbejdere dem ind i byttehallen og sorterer det,« siger Kasper Dibbern Petersen.

Han forklarer i øvrigt, at der ind til videre i Dragør ikke har været de problemer med romaer, der kommer og tager genbrugsting, inden de rammer asfalten, som man oplever det længere inde på Amager og i København.

»Men vi ser da de såkaldte superklunsere her, som kommer og tager mange ting med henblik på salg. Det har vi sådan set ikke et problem med, så længe alt bare bliver genbrugt. Men selvfølgelig så man da helst, at alt gik til studerende eller andre, der virkelig har brug for de gratis ting,« lyder det fra genbrugschefen.

Hvis man er på jagt efter gode genbrugsfund, skal man i øvrigt huske, at man kun må besøge bytteområdet én gang om dagen – og at man højst må være der i 30 minutter.