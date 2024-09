Dragør Gadelaugs torvedag lørdag den 7. september afvikles i smukt solskin og sensommervarme. Foto: TorbenStender.

Der var sommerstemning i Dragørs gamle bydel omkring Kongevejen, da Dragør Gadelaug lørdag den 7. september afholdt torvedag.

De mange besøgende kunne høre livemusik med Emilie Schiøtt og »Two of us«, der består Uffe Thiel og Jens Mogensen.

Der var også aktiviteter for børnefamilierne. De yngste kunne blive malet i ansigtet – havde man selv lyst til at være kreativ, kunne man bruge fortovet fra Neels Torv ned til havnen som et kæmpe lærred, hvorpå tanken var at skabe »Dragørs længste tegning«.