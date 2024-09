Borgmester og biblioteksleder med gode nyheder

Pernille Sonne og Kenneth Gøtterup uddeler gratisavisen, Verdens Bedste Nyheder. Foto: TorbenStender.

Landet over står mange danskere hvert år i september klar til at under arrangementet »Verdens Bedste Morgen« at dele gratisavisen »Verdens Bedste Nyheder« ud til forbipasserende. Og i år var det med lokale uddelere også muligt få udleveret avisen i nærområdet.

Fra morgenstunden stod borgmester Kenneth Gøtterup og biblioteksleder, Pernille Sonne, nemlig placeret foran Dragør Skole.

Formålet med avisen er at fortælle landets borgere flere positive nyheder om verdenen. Ifølge Verdens Bedste Nyheder er den nemlig bedre, end man tror.