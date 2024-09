Fjerkræforeningen Broen fejrer 70 år

Gæs og mennesker fra Fjerkræforeningen Broen fejrede i lørdags foreningens 70-års-jubilæum. Foto: TorbenStender.

Med et års forsinkelse fejrede Fjerkræforeningen Broen deres 70-års-jubilæum med en stor sommerfest ved foreningens arealer lørdag den 7. september.

Fjerkræforeningen, som i daglig tale kaldes Gåserepublikken, ligger ved Knudens Bro. Foreningens officielle navn stammer fra det område, hvor den blev stiftet.

Før foreningens oprettelse havde flere lokale små huse på området med høns og ænder. For at få bedre organisering blev foreningen oprettet efter et møde med daværende borgmester Edgar Jørgensen, som sørgede for, at de fik et areal til rådighed.

Senere blev også gæssene en del af foreningen. Dette skete, fordi nye beboere i den gamle bydel var trætte af de mange gæs og deres efterladenskaber i gaderne. Derfor blev gæssene flyttet ud til Knudens Bro, hvor de stadig holder til i dag.

Dagen blev fejret med hygge og samvær for medlemmerne og deres familier.