Plastaffaldsposer i den gamle by

Det er ikke kun undertegnede, der klager over, at de store plastposer med mælkebeholdere, sildedåser og plastik fra hakkekød ligger og rådner udenfor, hvilket er en fest for rotter, der graver sig ind i poserne for at få en godbid af det gode, lugtende tag-selv-bord.

I affaldsappen er der angivet, at man kun må aflevere en pose pr. måned. Det er en umulighed, fordi der samler sig så meget af det, der skal ind i de poser, at man ikke kan nøjes med en pose på en måned.

Man kan også følge normalen og bruge mange hundrede liter vand til at skylle, men er det lige det, der skal til, når vandet i forvejen ikke er helt rent, og der ikke er nok af det?

De mange borgerklager til kommunen ender bare i et nej, at man kan hente disse poser i sommermånederne hver anden uge. Så kan det jo ikke undre én, at vores affaldsvirksomhed klager over, at de ikke kan brænde skidtet i restaffaldet, når tingene, der lugter og spreder ubehag, ender i restaffald, og opsiger derfor aftalen med kommunen under påstand, at vi ikke er gode nok til at sortere. Hvor skal man ellers gøre af sagerne, når duften breder sig, og rottefamilier flytter ind?

Man bør måske finde alternativer, eksempelvis en stor container med mærkbar »dufteafstand« til boliger, i nærheden af den gamle by, hvor man kan smide plastposerne i, hvorfra de så kan hentes.

Økonomisk er regnestykket jo simpelt. Udgifter til øget rottebekæmpelse og kloakrørskader mod opsætning af et par containere.

Samtidig bidrager man med, at der ikke opstår sundhedsfarlige forhold. Og ikke mindst får turisterne i dag en ildelugtende byvandring. Det skal nok hjælpe med at komme af med dem.

Måske kan man arrangere transport til kommunens parkeringsplads for at demonstrere den lugtende sandhed – sarkasme kan forekomme …

Det er ganske enkelt ulækkert, og når man glemmer at hænge stinkbomberne udenfor mod vejen, så går der en måned mere, før de hentes.

Med venlig hilsen

Thomas Krebs

Strandlinien 31