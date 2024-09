En pludselig indskydelse sendte Jan i menighedsrådet

Jan Lek Larsen er glad for at være en del af menighedsrådet i Store Magleby Sogn og er klar til endnu en tørn. Foto: Tim Panduro

Tanken om at skulle være en del af menighedsrådet havde strejfet Jan Lek Larsen. Ikke så meget for det kirkelige, men fordi han var nysgerrig på, hvad det egentlig går ud på, og hvordan kirkeskatten bliver brugt.

Men overvejelsen var egentlig lagt til side, da der i september 2020 var valg til menighedsrådet.

Som jobaktiv og foreningsmenneske havde Jan Lek Larsen nok jern i ilden – og faktisk var han på vej til et andet møde, da menighedsrådsvalget fandt sted i Store Magleby.

»Men jeg kom forbi kirken på cykel klokken 18.55 om aftenen, og ved en pludselig indskydelse gik jeg ind. Så stillede jeg op og blev valgt. Jeg skulle så hurtigt videre til næste møde, at jeg ikke blev der, til resultatet blev offentliggjort,« fortæller han.

Nu er det blevet til fire år i menighedsrådet i Store Magleby Kirke – og han er klar til at tage fire mere, når han den 17. september er på opstillingslisten til menighedsrådsvalget.

Det skyldes ikke en stærkt religiøs tilgang, fortæller den 60-årige flytekniker.

»Jeg kommer ikke fra et kirkeligt hjem, selvom vi var medlem af folkekirken. Men jeg var spejder, da jeg var barn, og allerede dengang oplevede jeg den ro, der var at finde i kirken. Kirken rummer også nogle gode fortællinger, og Jesus har sagt mange fornuftige ting, så jeg har aktivt besluttet, at jeg tilhører folkekirken. Men jeg er ikke stærkt troende, og det er heller ikke nødvendigt for at være en del af menighedsrådet.«

God personalegruppe

På grund af coronapandemien fik Jan Lek Larsen – ligesom alle andre nye medlemmer landet over – en lidt skæv start på livet som menighedsrådsmedlem. Møderne fandt sted via Teams, og antallet af aktiviteter var begrænset. Men det rettede sig, og han blev glad for arbejdet.

»Jeg kommer til møder, og jeg kigger nogle gange forbi herovre for at hilse på og drikke en kop kaffe,« siger Jan Lek Larsen, der er kontaktperson mellem personalet og menighedsrådet.

»Arbejdet i menighedsrådet tager ikke overvældende med tid. Personalegrupperne er meget velfungerende. Medarbejderne på kirkegården er nærmest selvkørende, og der er også styr på kultur- og musikprogrammerne. Så man ville være idiot, hvis man forsøgte at gøre sin indflydelse unødigt gældende, når det fungerer så godt.«

Jan Lek Larsen har ikke været i tvivl om, at han skulle genopstille.

»Jeg tager i hvert fald en periode mere. Jeg kan godt lide det, og jeg er lidt stolt af at være en del af menighedsrådet og dets arbejde. Og det tager forsvindende få timer af min tid,« siger han.