Ny fane indviet ved højtidelig ceremoni

Klaus Nilsson (tv.) ruller den nye fane langsomt ud. Foto: Renee Schwaner.

Faneindvielsen ved Dragør Borgerforening mandag den 2. september bød på både højtidelighed og fællessang.

Fuglemajestæt og ceremonimesterinde Søs Marianne Ludvigsen styrede begivenheden med sikker hånd, og fanebærer Klaus Nilsson samt fanevagt Nicolai Larsen sørgede for, at alt gik efter planen.

Indvielsen begyndte med, at ceremonimesterinden bad forsamlingen rejse sig. Da alle stod op, løftede fanebæreren fanen til vandret position – og lod derefter med fanevagten ved sin side fanen langsomt rulle ud.

Herefter blev det tid til at slå de traditionelle søm i fanen.

Det første søm blev slået i af Jørgen Falkenberg fra Danmarks Samfundet. Med hammeren i hånden sagde han:

»Det er mig en glæde og ære at slå det første søm i for Hans Majestæt Kong Frederik den 10’ende.«

Efter de symbolske slag blev hammeren givet tilbage til ceremonimesterinden.

Efterfølgende blev hammeren givet videre til Claus Ehlers, som repræsenterede fædrelandet. Han gentog den ceremoni, som Jørgen Falkenberg havde påbegyndt, og slog sit søm i med ordene:

»Det er mig en glæde og ære at slå det andet søm i for Fædrelandet.«

Den sidste, som slog søm i, var aktivitetsudvalgets forkvinde Annette Scheutz. Hun udtrykte sin glæde over at kunne bidrage til fanens indvielse, og hun sagde, at hun håber, at fanen vil blive et samlingsmærke for Dragør Borgerforenings medlemmer.

Sang og skål

Som et sidste punkt på den højtidelige indvielse blev fanen placeret på sin plads ved scenen, og ceremonien tog sin afslutning med fælles afsyngning af »Sangen til Dragørs pris«, hvorefter forsamlingen kunne skåle i et glas portvin.