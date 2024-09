Skoleelever fik jord under neglene

Dragør Skole har fået et udeareal, der både kan indgå i undervisningen og være et sted for skoleeleverne at søge ro i skolegården. Foto: Dragør Kommune.

Fremover er der mulighed for både at høste ny viden og søge ro i frikvartererne i skolegården på Dragør Skole

Torsdag den 29. august indviede elever fra 4. B og 5. A sammen med initiativet TagTomat og udeskoleleder Michael Refsing Andersen et nyt udeområde på skolen ved at så frø og plante blomster og grøntsager i skolens nye plantekasser, der er et del af et nyt udeområde.

Hen over sommeren er der bygget flere grupper med siddepladser og samlet store plantekasser i et område af skolegården. Nu er de første frø sat, så plantekasserne fremover kan indgå i skolens undervisning.

I løbet af skoleåret skal 5. A benytte området i madkundskab, og 4. B skal benytte området i natur og teknologi.

De to klasser vil i løbet af skoleåret have ansvaret for at passe de forskellige planter efter et årshjul, fortæller skoleleder Claus Dyremose i en pressemeddelelse.

»Vores nye udeområde giver mulighed for, at eleverne får sat flere sanser i spil, når de for eksempel skal lære om biodiversitet og bestøvning,« siger han og peger på en anden væsentlig funktion.

»Samtidig giver området også nye muligheder i pauserne, hvor skolens elever nu har fået flere steder, hvor de kan søge hen til mere rolige omgivelser i skolegården.«

Dragør Kommunalbestyrelse har over en årrække bevilget 300.000 kroner til hver skole til at udvikle skolernes udeområder. I år var turen kommet til Dragør Skole.