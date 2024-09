Store udskiftninger på vej

Der kommer et nyt præg på menighedsrådene i både Store Magleby og Dragør, når menighedsrådsvalget på tirsdag er overstået.

Flere nuværende medlemmer af menighedsrådene i begge sogn har meddelt, at de ikke genopstiller – til gengæld har andre meldt sig på banen, lyder det samstemmende fra de to kirker.

»Vi har 14 på listen, og der plejer at dukke nogle op på selve dagen,« siger Neel Hastoft, der er kordegn i Store Magleby Kirke, som har 12 medlemmer af menighedsrådet.

I Dragør Sogn er der otte medlemmer, og her er man også dækket ind, hedder det fra Rita Smedegaard, der er formand for menighedsrådet.

»Fem af de nuværende menighedsrådsmedlemmer genopstiller, og tre nye kandidater har meldt sig på banen, så vi er dækket ind.«

Formelt hedder valghandlingen tirsdag den 17. september en valgforsamling – og de finder sted i henholdsvis Store Magleby Kirkes graverbolig og i Sognegården på Kirkevej 170 ved Dragør Kirke. Begge steder er det klokken 18.

Næppe kampvalg

Menighedsrådet står blandt andet for kirkernes og kirkegårdenes drift og har ansvar for medarbejderne. De lægger desuden linjen for kirkens aktiviteter – dog ikke de rent teologiske, der er præsternes område.

Hvis der bliver behov for at ansætte nye præster under den fireårige periode, menighedsrådene sidder, er det også rådets opgave at stå for det.

Alle medlemmer af folkekirken, som er over 18 år og hører hjemme i det enkelte sogn, kan melde deres kandidatur til menighedsrådet – og det kan også ske på selve valgdagen, hvor man blot skal møde op.

Valget bliver som oftest afgjort endeligt ved valgforsamlingen. Derefter er det nye menighedsråd reelt blevet sammensat.

Hvis ikke det lykkes at få et fuldtalligt menighedsråd, skal der holdes et suppleringsvalg tirsdag den 8. oktober.

Der er også mulighed for, at der kan opstilles en supplerende liste efter valget. Helt frem til den 15. oktober kan medlemmer af folkekirken i sognet stille op med en alternativ liste. Det vil i så fald føre til et decideret afstemningsvalg til november.

Neel Hastoft ser det dog ikke som særligt sandsynligt i Store Magleby.

»Det er ikke sket i mine 11 år her i kirken,« siger hun.