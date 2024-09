Endnu et målrigt opgør ender med nederlag

Lørdag den 14. september blev Dragør-skansen ved Hollænderhallen omdannet til NB Bornholms hjemmebane! Ikke mindre end 50–60 bornholmere havde taget turen til Dragør for at bakke op om deres lokale hold – og hvilken fest de fik.

Det er noget svære at få øje på Dragør Boldklubs fest. Klubbens førstehold har nu spillet seks kampe i københavnsserien, og med en målscore på 9–21 er det kun blevet til et enkelt point til Dragør Boldklub (DB).

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mathias Rahbek (th.) bringer DB foran 1–0. Foto: Henrik Rosschou.

God start til hjemmeholdet

Det var nu DB, der kom bedst fra start. Hjemmeholdet kom hurtigt ned på NB Bornholms banehalvdel.

Opgøret var otte minutter gammelt, da Mathias Rahbek scorede kampens første mål. Rahbek førte selv bolden op i venstre side. Via Frederik Frost blev bolden spillet ind bornholmernes straffesparksfelt, hvor DB-spillerne stod i kø for at komme til afslutning. Men det blev Rahbek, der var fulgt godt med ind i feltet, der med sidste fod på bolden fik gjort det til 1–0.

NB Bornholm kom dog hurtigt tilbage. Godt fem minutter senere bragte de balance i regnskabet, da de udlignede til 1–1. Målet kom efter kontraspil. En afslutning fra Victor Dyhl blev taget af NB Bornholms målmand, som hurtigt satte spillet i gang igen. NB Bornholm kom til baglinjen, og det efterfølgende indlæg skabte store problemer i DB-forsvaret. Mads Glæsner i DB-målet forsøgte at få fat bolden, men han nåede ikke frem. DB-forsvaret fumlede, og bolden endte hos en fri NB Bornholm-spiller, som hamrede bolden i nettet.

Blod på tanden

Efter udligningen gik det hurtigt. Der gik kun fem minutter, før DB’s forsvar igen var i store problemer. Hjemmeholdet holdt dog bornholmerne fra scoring denne gang. Peter Ursin stod klar på målstregen og forhindrede endnu en scoring – en stærk aktion af Ursin, som spillede en stor kamp.

DB’s Tobias Hjorth blev udskiftet efter godt 20 minutters spil efter en hård tackling. Han blev erstattet af Pelle Søgaard.

Lige efter udskiftningen bragte NB Bornholm sig foran. En lang bold blev spillet frem i DB-feltet. Forsvaret var ikke fulgte ordentligt med, og en NB Bornholm-spiller kørte to forsvarsspillere rundtosset og afsluttede helt op ad stolpen i Glæsners blinde vinkel. 1–2.

NB Bornholm fortsatte det offensive spil og lod ikke DB komme til fadet i resten af første halvleg.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mathias Rahbek (tv.) og Frederik Frost har kurs mod NB Bornholm-målet. Foto: Henrik Rosschou.

Dominerende gæster

I pausen skiftede DB Patrick Svendsen ind – ud gik Oliver Ludvigsen.

Frederik Frost kom frem til første afslutning omkring fem minutter inde i anden halvleg. Tobias Damkær sendte et indlæg ind fra højresiden, men Frosts afslutning på mål gik forbi.

Gæsterne fra Bornholm var iskolde og dominerende i det meste af anden halvleg. Efter 58 minutter kom de foran med 1–3 efter en scoring, hvor DB-forsvaret igen haltede efter. Bornholmerne fik lov til at snige igennem og fik spillet bolden på tværs foran målet til en scoring.

NB Bornholm fik et gult kort efter 71 minutter. Men lige meget hjalp det. Kun tre minutter senere scorede de til 1–4 med en spiller i undertal.

DB fik reduceret til 2–4. Et perfekt frispark blev sat ind af Peter Ursin. Frisparket blev begået på Hector Uhl cirka seks meter fra feltet. Ursin sparkede direkte på mål. Et flot frispark, som NB Bornholm-målmanden ikke så, før bolden lå i nettet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Peter Ursin (tv.) scorer 2–4-målet direkte på frispark. Foto: Henrik Rosschou.

DB forsøgte at forcere, men de kom ikke til flere chancer. Det gjorde NB Bornholm derimod. Udeholdet afsluttede kampen med endnu et mål i overtiden – selv om de var en mand i undertal.

Slutresultatet blev 2–5 til NB Bornholm.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Frederik Frost er tæt på scoring, men bolden havner i sidenettet. Foto: Henrik Rosschou.

Øvrige opgør

Efter nederlaget til NB Bornholm har DB nu seks point op til sikkerhed på den rigtige side af stregen.

Torsdag den 12. september vandt B1960 på hjemmebane 4–2 over Fremad Valby.

PI Fodbold, der ligger i den tunge ende af tabellen sammen med DB, tabte fredag den 13. september til Union. Kampen sluttede 0–1.

Lørdag den 14. september var der ud over opgøret imellem DN og NB Bornholm fire andre kampe på programmet:

Topholdet Skovshoved IF måtte nøjes med uafgjort 2–2 mod Husum BK. KFUM sørgede for hjemmebanesejr på 2–0 over Kastrup BK. FB hev en 3–0-sejr over Frem 2. Og i sidste kamp stod FA 2000 2 på udebane for en målfest i Valby Idrætspark ved at vinde 6–1 over Vigerslev BK.

Målkonge fejrer jubilæum Det var i lørdags 45 år siden, at DB vandt 7–0 over Rønne. Den 14. september 1979 var det DB’s ukronede målkonge Gunnar Weber, der scorede samtlige syv mål.



Gunnar Weber har lidt af en rekord i målscoring mod bornholmske fodboldklubber. I den officielle statistik, som DB ligger inde med, har Weber spillet 15 kampe mod forskellige bornholmerhold, og han har der scoret ikke mindre end 26 mål! Det er dertil muligt, at han har spillet flere kampe og scoret flere mål mod bornholmerhold, men de er i givet fald ikke ­dokumenteret.



Gunnar Weber var på plads til hjemmekampen mod NB Bornholm, lørdag den 14. september. Her var DB’s målkonge i selskab med den forhenværende Nexø-spiller Søren Gram. De to herrer mødte hinanden i flere kampe tilbage i slutningen af 70’erne og i begyndelsen af 80’erne.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller fredag den 20. september kl. 18.30 mod Husum BK i Husumparken

Hold Kampe Målscore Point 1 Skovshoved IF 6 16–7 14 2 FB 6 18–7 13 3 FA2000 2 4 14–3 12 4 Union 6 10–7 12 5 NB Bornholm 5 15–11 9 6 Fremad Valby 5 15–13 9 7 Frem 2 6 11–13 9 8 KFUM 6 7–9 7 9 Husum BK 5 13–12 7 10 Kastrup BK 6 6–11 7 11 Vigerslev BK 7 11–21 6 12 B1960 5 9–12 6 13 PI Fodbold 5 11–18 1 14 Dragør BK 6 9–21 1

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.