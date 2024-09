Sundhedsdagen summede af liv

Hvorfor er I med til Sundhedsdagen 2024?

Sabine Olsen og Natasha Søderberg, sundhedskonsulenter i Dragør Kommune: Vi vil gerne gøre opmærksom på de tilbud, vi har (omkring for eksempel rygestop, træning og kostvejledning, red.). Sundhedsdagen er jo en måde at vise sig selv på. Vi vil også gerne fortælle om, at vi faktisk kan komme på forebyggende hjemmebesøg.



Edith Refsgaard Gosvig, Handigood: Vi vil selvfølgelig vise vores produkter frem (Weelio, som er en slags rullende gelænder, der er et alternativ til stok eller rollator, og Easy-Up, som fastholder gryder, pander, glas og så videre, så man kan bruge dem med én hånd, red.).

For os giver det en masse feedback fra borgere at være et sted som her. Vi vil jo gerne høre om de erfaringer, de har i hverdagen. Og det er jo os, der skal komme ud til borgerne med de tilbud, vi har – det er svært for dem at få overblik over det selv.



Gry Midjord og Michaela Vedsø, Novavi på Amager: Vi tilbyder gratis og anonym alkoholbehandling til alle aldre. Men det er vigtigt at være her, hvor der er en del ældre, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på, at der også er alkoholproblemer blandt ældre, som vi ikke taler om. Når ældre går på pension, er der tit både tid og penge til at drikke mere, og det kan blive til en afhængighed. Der er ingen kollegaer, der kan lugte alkoholen, og du skal ikke op på arbejde. Og det er altså helt almindelige mennesker, vi taler om. Man kan have hygget sig med alkohol i mange år, og så har man ikke bemærket, at det er blevet til en afhængighed. Det, der også er vigtigt at få fortalt især ældre, der tager medicin for forskellige sygdomme, er, at alkohol kan fjerne eller forstærke virkningen af den medicin, man tager.

Ja, og så vil vi gerne få fortalt, at man kan komme helt diskret til behandling og samtaler hos os, fordi vi ligger i Tårnby Sundhedscenter. Og så tilbyder vi i øvrigt også behandling online.



Sognepræst Andreas Sylvest Wille, psykoterapeut Margrethe Vadmand og sognepræst Anette Salling Lyneborg, Sorggruppe og Ventesorggruppe i Store Magleby Kirke og Dragør Kirke: Vi er her, fordi hvis der bare kommer et par stykker forbi os og melder sig til en sorggruppe, de måske ellers ikke ville have fået øje på eller turdet melde sig til, så er det en succes. Det kræver et kæmpe overskud at møde op – især hvis sorgen er meget ny. Og mange – især ældre – vil ikke være til besvær. De siger: »Der er nogen, der har det værre end mig«. Men vi vil gerne fortælle, at der skal være plads til alles sorg. Din sorg er din sorg. Og det hjælper at tale om det. Det er ligegyldigt, hvor kort eller lang tid siden man har mistet.

Vi vil også gerne fortælle, at der både er kvinder og mænd i vores sorggrupper. For ti år siden var der kun kvinder, men nu har vi faktisk mænd i alle de grupper, vi starter. Det er også vigtigt for os at sige, at det kirkelige ikke spiller nogen rolle i vores sorggrupper. Troen er vores eget grundlag, men det spiller ikke ind i sorgarbejdet, og det er ikke noget med, at vi beder bønner eller andet i grupperne.