Toårigt budget skal give mere tryghed 

Når Dragør Kommune har valgt at lave toårige budgetter, skyldes det et ønske om overblik og ro.

Da man i 2023 valgte at lave et toårigt budget for 2024 og 2025, skete det oven på et budgetår med voldsomme besparelser.

Budgettet for 2023 – der blev aftalt i 2022 – rummede store og meget synlige nedskæringer. Blandt andet lukkede biblioteket i Hollænderhallen og ungdomsklubben Sølyst i Søvang. Også ledelse og administration i kommunen måtte holde for gennem rammebesparelser og krav om effektivisering. Skoleledelsen på byens folkeskoler blev også »slanket«, som det hed i kommunalbestyrelsens udmelding om budgettet. Flere andre områder oplevede også reducerede budgetter.

Det var dog ikke det hårde budget i 2023, der var årsagen til, at man endelig levede tanken ud om toårige budgetter. I årene inden havde Dragør Kommune flere gange puslet med tanken. Men netop trygheden betød meget, da man i 2023 præsenterede det toårige budget for første gang.

»Hensigten er at støtte kommunen i en mere langsigtet planlægning og styring, som på en gang kan skabe mere ro og tryghed og sikre en økonomisk robusthed i de kommunale prioriteringer,« hed det i den kommunale udmelding i 2023.

Trygheden ligger ikke mindst i medarbejdernes hverdag, hvor de ikke nødvendigvis skal frygte for omlægninger og nedskæringer i hvert budgetår, når budgetterne som hovedregel ligger fast.

For selvom kommunale budgetter altid dækker flere år, er der en ret stor forskel på de toårige budgetter og de normale budgetperioder, der for eksempel hedder 2025–2028. For i reglen har budgetterne nærmest karakter af at være vejledende, når man kommer uden for det nærmeste år.

Men med et mere bindende toårigt budget ligesom det, Dragørs kommunalbestyrelse aftalte sidste år, fastsætter kommunalbestyrelsen en serviceramme, der som klart udgangspunkt ikke må blive ramt af nedskæringer.

Budgettet skal altså ligge så fast som overhovedet muligt – og det har blandt andet krævet en øremærkning af ni millioner kroner fra kassen til uforudsete udgifter for at sikre mod pludselige økonomiske opbremsninger.