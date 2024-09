Festlig kamp for skatepark

Den midlertidige skatebane er velbesøgt. Foto: Thomas Mose.

Det var ikke helt uden bagtanker, at foreningen Dragør Skatepark stillede op til kulturnatten.

Ud over det oplagte – at dele kærligheden til at bevæge sig i hæsblæsende fart med hjul monteret under fødderne – handlede det også om at skabe opmærksomhed om den skatepark, der står til at blive realiseret på havneområdet, hvor der allerede nu er en lille skaterbane.

Mens hjulene snurrede under store og små, gav Brian Thestrup en statusrapport.

»Vi er rigtig tæt på at have midlerne på plads. Vi har fået støtte fra Bygge- og Anlægsfonden og A. P. Møller, så vi mangler kun omkring 175.000 kroner for at kunne realisere det,« fortalte den glade medinitiativtager til Dragør Skatepark.

»Det er vigtigt for os at få skabt et område til alle. Det er ikke til eliten, tværtimod. Vi vil gerne have, at det bliver et samlingspunkt, hvor man kan møde ligesindede unge uden at have lavet aftaler på forhånd. Den slags steder er der ikke mange af i Dragør,« fortalte Brian Thestrup til Dragør Nyt.