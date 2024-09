Fortets hemmelige kringelkroge

Dragør Fort gemmer på mange hemmeligheder – og har en helt særlig stemning. Foto: Thomas Mose.

Selv om Dragør Fort ikke er helt lukket land, er der alligevel områder, der ikke så ofte bliver åbnet for byens borgere. På kulturnatten blev der dog gjort en undtagelse med rundvisninger – det benyttede rigtig mange mennesker sig af.

»På den første tur havde vi 37 med,« fortalte Steen Hyldborg, der stod for rundvisningerne og gav et historisk overblik over hele fortets historie under aftenens rundvisninger.