Fredag var et tag selv-bord af oplevelser

Mange bruger deres fredag aften med at opleve kulturnattens tilbud i Dragør. Foto: TorbenStender.

Gratis er godt – og gratis øl og frikadeller er dobbelt så godt. I hvert fald hvis man vurderer det ud fra det store indryk og den muntre stemning i teltet på hjørnet af Vestgrønningen og Kongevejen sent fredag eftermiddag, den 13. september.

Her hjalp ejendomsmægleren EDC Living alle, der havde lyst med at samle kræfter til Dragørs Kulturnat, der samme dag udfoldede sig hen over en håndfuld timer i og omkring Dragør.

Men mennesket lever ikke af frikadeller alene. Mange vovede sig da også ud i det tiltagende mørke for at opleve, hvad kulturnatten kunne byde på, efter at de havde stillet sulten og slukket tørsten ved indgangen til den gamle by.

Der er fyldt i festteltene på Vestgrønningen, hvor EDC Living byder på mad og kolde fadøl. Foto: TorbenStender.

September viste sig fra sin bedste side med solskin og klar blå himmel. Men da solen havde givet sit sidste farvestrålende show på vesthimmelen, viste måneden også, hvor brutalt kold overgangen til efterår kan være i Danmark. Der blev skuttet sig, kaffen, som flere af aktørerne delte ud af, blev taknemmeligt modtaget, og hvis tilskuerne følte kuldegysninger til biografforeningens open air-visning af »Nattevagten 2«, kom de næppe kun fra uhyrlighederne på kæmpelærredet på havnen.

Bøger og besættelsestid

Kort fra filmvisningen havde en anden gren af underholdingsindustrien taget opstilling – Dragør Bibliotek var rullet ud i sin blå varebil med både boganbefalinger, bolsjer og badges.

Allerede først på aftenen kunne biblioteksleder Pernille Sonne melde om god interesse for alle tre dele.

Dragør Bibliotek har taget opstilling under lodstårnet. Foto: TorbenStender.

På Danmarks Lodsmuseum blev der delt historier fra de syv have – eller i hvert fald Øresund.

Fiskekutteren Elisabeth K571 var i aktion for endnu en gang at få formidlet den beundringsværdige fortælling om de danske jøders flugt til Sverige.

Også Dragør Museum stod i besættelsestidens tegn, blandt andet med smagsprøver på erstatningsmarcipan fra krigens tid. Om opskriften også var beundringsværdig, var der delte meninger om.

»Nogle synes, at det er helt fantastisk, mens andre er ved at brække sig,« kunne studentermedhjælper på Museum Amager Sonja Nordstrøm konstatere.

Ud for Dragør Museum byder Museum Amagers personale på erstatningsmarcipan, som man anvendte under krigen. Foto: TorbenStender.

Kunst og kanoer

Længere oppe i nutiden og med blik mod fremtiden muntrede rulleskøjteentusiaster, skatere og løbehjulsløbere sig på en midlertidig bane på havnens parkeringplads. »Gys og lys på hjul« hed oplægget – det var jo fredag den 13. Men der var nu mere hygge, end der var uhygge at spore hos de ivrige løbere, der tog turen rundt igen og igen.

Undervejs rundt i byen viste kunstnere deres kunst, flere butikker havde åbnet dørene med forskellige aktiviteter, lokalarkivet på Stationsvej havde gravet skatte frem fra gemmerne. På Dragør Fort blev hemmelighederne vist frem, mens det maritime hus satte kanoer i vandet og spegepølse i krabbefælderne … det store og det små; fredag var Dragør et tag selv-bord af oplevelser, og mange tog for sig af retterne ved årets kulturnat.