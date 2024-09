Levende historie i mørket

Efter at have været lukket i en periode er Historisk Arkiv Dragør på Stationsvej atter åbnet. Det blev markeret på kulturnatten med både udstilling og information om arkivet.

Fredag den 13.-stemningen blev slået an med muligheden for at låne lommelygter og snige sig rundt i udstillingen i haven bag arkivet og kigge på den udstilling, museet har sat sammen om Dragør Kommunes historie gennem 50 år – i øvrigt med stærk brug af den komplette samling af Drag-ør Nyts udgivelser gennem årene.

»Vi er med på kulturnatten for at fortælle, at vi er her endnu, at vi stadig samler minder fra byen ind, og at arkivet er for alle,« siger arkivleder Henning Sørensen.

Samlingen af Dragør Nyt var også i sving på anden vis på kulturnatten. Her sad den utrættelige frivillige Tina Hø-egh Nielsen og bladrede i avisen for at sætte navne og datoer på en stabel billeder. Avisens fotograf gennem mange år Dirch Jansens arkiv er nemlig havnet på Stationsvej – og nu er den store opgave at matche de udaterede billeder med avisarkivet, så der kan blive sat navne og årstal på til eftertiden.

»Vi kigger blandt andet på deres påklædning, og om der er personer, vi kan genkende, så vi kan komme i nærheden af hvilke årgange, vi skal lede i,« oplyser Tina Høegh Nielsen.