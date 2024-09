Omklædningsrum kan nu få et ansigtsløft

Siden 2011 har Dragør Sports- og Motionsforening haft adgang til to omklædningsrum inklusiv baderum, der lå i tilknytning til den gamle svømmehal i Hollænderhallen. Det fik de lov til, fordi kommunen skal stille ledige og egnede lokaler til rådighed for foreninger.

Baderummene har dog længe trængt til en større renovering, og den vil foreningen gerne selv betale for. Til gengæld har de ønsket, at kommunen stiller en sikkerhed for, at de ikke uden en længere varsel kan smides ud af lokalerne igen.

En enig kommunalbestyrelse besluttede derfor torsdag den 29. august, at Dragør Sports- og Motionsforening får en »uopsigelsesperiode« på fem år i forbindelse med investering i renovering af baderummene. Det vil sige, at i fem år efter, at baderummene står færdige, kan foreningen ikke opsiges. Efter de fem år har foreningen et opsigelsesvarsel på ét år.

På kommunalbestyrelsesmødet var der flere af politikerne, der slog et slag for, at man stadig skal arbejde videre med en helheds- og udviklingsplan for Hollænderhallen.