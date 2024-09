Vikings Media taber retssag og lukker 

Virksomheden Vikings Media, der tidligere har stået bag hjemmesiden og Facebook-siden DragørNews, har tabt en retssag og skal betale sagsomkostninger og en godtgørelse på over 50.000 kroner. Som en konsekvens af dette, lukker Vikings Media. Det fortæller formand og direktør i Selskabet, Søren Mejer Johansen i dag til MediaWatch.

Sagen, der har været ført ved Københavns Byret, drejede sig om en journalist, der havde været ansat på Vikings Media i en tidsbegrænset stilling med løntilskud fra kommunen. Ifølge journalisten selv fik hun allerede på anden arbejdsdag at vide, at hun ikke ville få udbetalt løn på grund af virksomhedens økonomi. Så Dansk Journalistforbund stævnede på hendes vegne Vikings Media for manglende udbetaling af løn og feriepenge og vandt altså sagen. Vikings Media havde ikke indleveret svarskrift i sagen.



Dragør Nyt overtog tidligere på året Dragør News’ Facebookside og hjemmeside, men Dragør Nyt har derudover intet med Vikings Media at gøre, ligesom Dragør Nyt heller ikke er part i ovennævnte konflikt.