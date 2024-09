Copenhagen Cohen Ensemble supplerer sangene med små anekdoter om blandt andet kunstneren selv. Pressefoto.

Søndag den 22. september fra kl. 15–16.30 spiller Copenhagen Cohen Ensemble en hyldestkoncert til Leonard Cohen på Dragør Røgeri, Gamle Havn 6–8.

Copenhagen Cohen Ensemble spiller Leonard Cohens mest elskede sange. Her dykker de ned i arven fra den legendariske canadiske digter og sanger.

Ifølge ensemblet selv lever de en autentisk formidling af nerven, ånden og sjælen i Leonard Cohens værker, udøvet i et intimt, hyggeligt, stemningsfuldt format.

Den canadiske digter og sanger, Leonard Cohen, blev født i Montreal i 1934 og døde i 2016. Han ville være blevet 90 år dagen før koncerten.

Før Leonard Cohen blev kendt som sanger og sangskriver, var han forfatter. Hans første digtsamling udkom i 1956, og han opnåede succes med romanerne The Favourite Game fra 1963 og Beautiful Losers fra 1966.

Cohen debuterede som musiker i 1967 med albummet Songs of Leonard Cohen.

Copenhagen Cohen Ensemble består af Henrik Juul, sang/guitar, Iben Molin, sang, Martin Walker, guitar og Buzor Nenic, accordion (hamonika).

Før og under koncerten er der mulighed for at købe mad og drikke fra menuen.

Gratis adgang – se også annoncen på side 5.