Dragør-unge: Døm ikke Ørestad Gymnasium på forhånd

Kenneth Gøtterup får mulighed for at møde elever på gymnasiet. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

»Men bør det virkelig være sådan, at man ikke engang kan komme ind på andet end Ørestad Gymnasium, hvis du bor i Dragør Kommune og gerne vil ind på et STX-gymnasium?«

Sådan skrev David Prammann Schrøder, formand for DSU Amager – Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms afdeling på Amager – i Dragør Nyt den 26. august.

Ud af det kan man godt komme til at tro, at han ikke bryder sig om Ørestad Gymnasium. Men sandheden er faktisk den modsatte. Han synes stadig, at lovgivningen er dybt uretfærdig, og han vil gerne – side om side med borgmester Kenneth Gøtterup – kæmpe for, at Dragørs unge ikke bliver forskelsbehandlet af afstandsprincipper. Men selve det at havne på Ørestad Gymnasium, som ellers var hans tredjeprioritet, har overrasket ham positivt.

»Jeg havde en forestilling om, at Tårnby bare var fedt, og derfor kæmpede jeg for at komme derhen. Men efter et par uger her blev jeg rigtig glad for det. Det er superfedt med et gymnasium, der giver mere diversitet og forståelse for andre mennesker. Jeg havde boet på Nørrebro, inden jeg flyttede til Dragør. Og jeg glædede mig faktisk på mine venners vegne til, at de skulle ud og opleve noget andet, end man kan i Dragør. For det er et meget lukket sted,« forklarer David Prammann Schrøder.

Blev med det samme interesseret

Malou Bonny Hansen fra Dragør havde faktisk valgt Ørestad Gymnasium som sin førsteprioritet. Men det var også, fordi hun på eget initiativ – som en af de få – havde besøgt gymnasiet på forhånd.

»Det var lidt en tilfældighed, at jeg tog på besøg på Ørestad Gymnasium, men jeg blev med det samme interesseret i stedet. Det var unge, der viste rundt, og de virkede til at have et fedt fællesskab, og det var også megafedt med den medielinje, de har her,« fortæller hun.

Hun og hendes forældre havde også hørt flere myter om stedet, men intet blev bekræftet på rundvisningen, og derfor endte Ørestad Gymnasium som nummer ét på listen. Og Malou Bonny Hansen er ikke blevet skuffet.

»Jeg tror også, at det er vigtigt, at man giver ting en chance. For hvis man har en nederen holdning til at starte med, ændrer det sig nok ikke,« siger hun.

Har følt mig tryg fra dag ét

Netop det med holdningen kan Mathilde Caroline Bækgaard sætte sig ind i. Hun – og hendes forældre – følte det som en knytnæve i maven, da hun fik at vide, at hun ikke havde fået opfyldt nogen af sine gymnasieprioriteter og i stedet var blevet »henvist« til Ørestad Gymnasium. Hun kæmpede til det sidste for at komme et andet sted hen.

»Men da der ikke var noget at gøre, besluttede jeg mig også for, at jeg var nødt til at gå til det med et åbent sind og bare få det bedste ud af det. Og så er jeg bare blevet så positivt overrasket. Jeg har fået en fantastisk klasse, hvor jeg har følt mig tryg fra dag ét. Lærere og elever er bare så imødekommende. Der er plads til alle. Og ja, omgivelserne er ret anderledes, men det kan virkelig også noget. Jeg troede, at jeg havde brug for fire vægge omkring mig, men det giver rigtig meget at kunne kigge over på en anden klasse. Man føler sig aldrig indelukket, og jeg føler faktisk, at min koncentration er blevet bedre af det,« fortæller hun.

Den gode historie skal fortælles

Mathilde Caroline Bækgaard føler, at alle de myter og rygter, hun havde hørt om stedet, er blevet gjort til skamme.

»Meget af det handler om, at folk kommer til at tale stedet ned, fordi de har hørt en masse, men ikke været her. Jeg tror, at det ville hjælpe, hvis man kunne komme i en form for brobygning og komme ud og se de forskellige muligheder for STX. Vi kom kun ud på Niels Brock og på NEXT,« foreslår Mathilde Caroline Bækgaard.

Det er David Prammann Schrøder helt enig i.

»Det er vigtigt, at vi får talt om den gode historie. Jeg var heller ikke ude på Ørestad Gymnasium og se, inden jeg foretog mit valg. Så man kender slet ikke til de gode ting, der er her,« siger han.