Dragørs lærere har Danmarks næstlaveste sygefravær

Dragørs lærere sprudler af sundhed.

I hvert fald, hvis antallet af sygedage er en indikator på den slags.

I en nylig opgørelse fra den borgerlige tænketank Cepos over sygefraværet i samtlige kommuner i Danmark indtager Dragør Kommune den næstnederste plads med 8,8 årlige sygedage pr. lærer i 2023. Det er næsten en skoleuge mindre end landsgennemsnittet på 13,2. Tallene dækker alene egen sygdom og arbejdsskade, men ikke barsel eller barns sygdom.

I Dragør har tallet været ret stabilt siden 2019 – dog med et udsving helt op på 13,2 i 2022. Året var dog også i andre kommuner præget af et højere sygdomstal.

De små økommuner Læsø og Fanø ligger henholdsvis helt i top og bund, men det kan skyldes, at små udsving i sygdom hos lærerstaben i de befolkningsfattige kommuner vil kunne ses kraftigt i statistikken.

Chefkonsulent i Cepos Jens Lund Andersen har været med til at udfærdige undersøgelsen. Han har dog ikke et bud på, hvad årsagen til Dragørs pæne tal kan være.

»Vi kan ikke sige noget om, hvad der ligger bag. Vi har bare konstateret, hvor de forskellige kommuner ligger på listen,« siger han.

Hos Dragør Kommune har centerchefen i Center for Børn, Skole og Kultur, Lone Skovsbøll, et bud:

»Først og fremmest skyldes det lave sygefravær nok, at vi har gode skoler med dygtige ledere, dygtige og engagerede lærere med gode arbejdsvilkår og ikke mindst dygtige og motiverede elever,« hedder det i et skriftligt svar fra centerchefen, der også fremhæver skolernes indsats.

»Skolerne følger meget op på sygefravær med udgangspunkt i Dragør Kommunes sygefraværspolitik, så skolerne herved løbende forsøger at reducere omfanget af sygefravær. Hver skole er opmærksom på, at medarbejdere, der er pressede af forskellige forhold, får den hjælp, der er behov for. For eksempel er lærere i perioder blevet fritaget fra sene møder eller andet, når de har haft en periode med højt arbejdspres eller forhold i familien, der var svære,« skriver hun.

Også det kollegiale sammenhold får ros af Lone Skovsbøll.

»Hver skole har også en godt sammentømret personalegruppe, hvilket også har betydning for fraværet, og at kollegerne ser og hjælper hinanden.«

Stor besparelse

Hvis alle kommuner kunne få fraværet blandt lærerne ned på Dragør-niveau, ville der være store samfundsmæssige besparelser, har Cepos opgjort – og behov for færre lærere.

Opgørelsen viser, at 965 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere kunne undværes på landsplan. Det svarer ifølge Cepos til en besparelse på 552 millioner kroner, når de mindste økommuner ikke medregnes.