Blomstermark

Vi politikere taler ofte om biodiversitet, men der er ikke rigtig nogen, der gør noget aktivt.

Du har måske bemærket, at naturen har gjort sit indtog på det tidligere rullegræsareal mellem Kirkevej og Rytterager – med vilde blomster og urter i foråret, sommeren og helt frem til nu i efteråret.

Omlægning af mark

Sydamagerlisten har derfor stillet forslag om, at kommunen ikke genudlejer arealet til landbrugsdrift, men i stedet omlægger Kirkevej 56R til permanent brak, så naturen kan få lov at blive – til glæde for borgerne og til gavn for biodiversiteten.

Omlægningen vil udløse udbetaling fra EU med et engangsbeløb på knap 400.000 kroner, og efterfølgende vil der komme en årlig supplerende udbetaling på 9.100 kroner.

Modsat ligger der lige nu et bud på udlejning til landbrug, som blot vil give kommunen en lejeindtægt på 15.000 kroner årligt.

Plads til naturen

En omlægning til blomsterbestøvet brakmark vil være en stor gevinst for det lokale dyre- og planteliv, og det er tilmed særdeles lukrativt for kommunen. Derfor er sagen begæret til behandling i kommunalbestyrelsen torsdag den 26. september.

Vi mener, at der er rigtig god fornuft i at give naturen albuerum til at brede sig.

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard

Formand for Sydamagerlisten