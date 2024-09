Mette Hansgaard har udstillet både i Danmark og i udlandet. Her udstiller hun sine værker i Hamborg. Privatfoto.

Dragør Havnegalleri slår dørene op for en inspirerende udstilling, når kunstneren Mette Hansgaard præsenterer »Fra kold is til det grønne håb«.

Udstillingen kan opleves fra fredag den 27. september til torsdag den 3. oktober og byder på malerier, skulpturer og akvareller, der er dybt forankret i naturens stærke kontraster – fra smeltende isbjerge i Grønland til frodige birkeskove.

Til ferniseringen, som finder sted på åbningsdagen fredag den 27. september kl. 17, bydes gæsterne på et glas bobler, mens Mette Hansgaard fortæller om sine rejser og inspirationer.

Mette Hansgaards kunst er præget af hendes oplevelser fra en kunstekspedition til Grønland i sensommeren 2022, hvor hun og en gruppe andre kunstnere vandrede ned ad bjerge omgivet af is og smeltevand.

Med et staffeli på ryggen malede Mette Hansgaard direkte på indlandsisen som et symbol på den smeltende is og klimaforandringernes konsekvenser.

Hun oplyser, at oplevelsen var både fysisk krævende og mentalt berigende, og at hendes kunst fra Grønland afspejler både naturens skønhed og sårbarheden ved dens tilstand.

Resultatet er blevet en serie af malerier, som nu kan opleves i Dragør Havnegalleri. Flere af værkerne har allerede været udstillet både i Danmark og udlandet, senest på en stor international udstilling i Hamborg.

Klima og kunst

Mette Hansgaards værker omfatter dog ikke kun Grønlands is. Skovene spiller også en stor rolle i hendes kunstneriske univers.

Som deltager i en skovplantningskampagne i Sydgrønland har Mette Hansgaard bidraget til at plante træer, hvilket har haft en stor indflydelse på hendes kreative proces. Træerne, og især birkeskoven, er et gennemgående tema i hendes malerier, hvor livets træ symboliserer naturens cyklus og menneskets forhold til miljøet. Inspireret af både oplevelserne i Grønland og de danske skove, især Pinseskoven på Amager, skaber Mette Hansgaard fortællinger om naturens kraft og skønhed gennem sine penselstrøg.

Mette Hansgaard bor til dagligt i Dragør, og hun har sit atelier i Rørholmsgade i København. Her afholder hun også akvarelkurser og arbejder på sine mange værker, som i høj grad er præget af hendes interesse for klima og natur.

Udstillingen i Dragør Havnegalleri kan opleves dagligt fra kl. 13–18 i hele udstillingsperioden. På ferniseringsdagen er der ekstra åbent helt til kl. 20.

