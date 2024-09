Heldet svigtede – igen

Mads Glæsner og forsvaret kigger langt efter bolden, da Husum scorer. Foto: Henrik Rosschou.

Fredag aften, den 20. september, bød på udekamp for de efterhånden hårdt prøvede spillere fra Dragør Boldklub (DB). Denne gang var modstanderen Husum BK.

Husum BK havde inden kampen mod DB vundet to opgør, spillet en uafgjort og tabt to kampe, hvilket giver dem 7 point og en målscorer, der lyder på 13–12.

Modstanderne var således ikke skræmmende, men som de fleste andre hold i københavnsserien formår de at udnytte deres evner til at vinde kampe, mens DB-spillerne må kæmpe og slide for bare at komme på måltavlen.

Hold som Kastrup BK, der også rykkede op, har syv point for to sejre, én uafgjort og tre nederlag samt en målscore 6–11, mens DB’s første modstander, KFUM, også er på syv point. DB har nu spillet syv kampe i københavnsserien og har kun et enkelt point. Målscoreren er på 11–24, og det er lidt besynderligt, at hold, der scorer færre mål end DB, alligevel har flere point.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Med Husum-kampen har Jonathan Bligaard spillet 100 kampe for DB. Foto: Henrik Rosschou.

Offensiv start

Fredagens kamp bød på endnu en kampjubilar. Jonathan Bligaard har nu spillet 100 kampe for Dragør-holdet. Bligaard debuterede den 26. april 2016 i en pokalkamp mod ingen andre end – Husum BK!

Begge hold startede kampen med en offensiv indstilling. Det var Husum, som fik kampens første afslutning på mål efter ca. seks minutter. En diagonal afslutning fra venstre side sneg sig tæt forbi målet og gik ud til målspark.

Et fint Husum-opspil i DB’s venstreside gav pote efter 10 minutter. Julius Krüger fik ikke fat i modstanderen, Jacob Holmegaard blev rundet, mens Peter Ursin og Nikolaj Strandby så på. Husums Magnus Andersen fik med en rundskæv udplaceret Mads Glæsner i DB-målet. Det stod nu 1–0 til hjemmeholdet.

DB svarede dog lyn hurtigt igen. Efter bolden blev givet op efter Husum-målet, kom Tobias Damkær, der i dagens kamp var forreste mand, ind i Husums straffesparksfelt. hvor han afsluttede effektivt og udlignede til 1–1.

Målet gav selvtillid og håb til DB-spillerne. DB spillede nok den bedste kamp i efteråret, hvor der var comeback til Jacob Holmegaard og Nikolaj Strandby. De to centrale forsvarsspillere styrkede midterforsvaret.

Sidste afslutning svigter

DB fik fat i Husum BK efter udligningen, men bolden ville bare ikke finde vej til netmaskerne.

Husum var ikke skræmmende, men en dødbold fik knækket DB. Efter knap en halv times spil havde Husum BK et hjørnespark. Bolden blev i første omgang sparket væk, men den kom hurtigt retur i DB-feltet. En tårnhøj Husum-spiller headede bolden i nettet uden en chance for Glæsner. 2–1 til hjemmeholdet.

DB fik efter 37 minutter en stor chance for en udligning. Jonathan Bligaard fik pillet bolden fra sin modstander. Han spillede videre til Victor Dyhl, som fandt Damkær i feltet. Men Tobias Damkær svigtede i det afgørende øjeblik. Frederik Frost fulgte op men afslutningen gik forbi mål. Angrebet var kendetegnede for DB’s offensiv – den sidste afslutning svigtede.

DB udligner

Anden halvleg bød på to udskiftninger på DB-holdet. Ud gik gik Peter Ursin og Julius Krüger . Ind kom Hector Uhl og Andreas Steffensen.

DB kom godt fra start i anden halvleg, og efter 53 minutter udlignede de til 2–2. Målscoreren var igen Tobias Damkær. Andreas Steffensen lagde fra højresiden et frispark godt ind i Husum-feltet. I kamp med fire–fem Husum-forsvarer fik Bligaard headet bolden videre til Tobias Damkær, som prikkede bolden forbi målmanden og i mål.

Målscorer Tobias Damkær blev skiftet ud efter 66 minutter. Han blev erstattet af Mads Lund, der har haft en længere skadesperiode.

Med omkring 15 minutter tilbage af kampen fik Husum BK skabt pres på DB-forsvaret. Trods flere hjørnespark blev det ikke til scoringer. Men igen viste DB-forsvaret tegn på skrøbelighed, og at der mangler en styrmand.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Tobias Damkær er manden, der udligner efter Husums første mål. Foto: Henrik Rosschou.

Husum BK fik gult kort efter 78 minutter. Victor Dyhl blev nedlagt bagfra, og dommeren var klar med kortet. Overtalssituationen gav DB muligheden for at spille Husum ned. På trods af det var det alligevel Husum BK, som med en spiller i undertal bragte sig foran 3–2 efter 84 minutter.

DB-spilleren Hector Uhl havde kort før Husum-målet to store chancer for scoringer – men igen mangler DB held i afslutningerne.

Husum BK sluttede kampen af med endnu et dumt gult kort i dommerens overtid, men de vandt kampen.

Set fra sidelinjen kunne DB have fået sejren. Og taktikken ligger klar til hjemmekampen mod Union.

Øvrige opgør

FB er nyt tophold i københavnsserien efter en sikkert 4–1-sejr på udebane over Kastrup BK. Samtidigt måtte Skovshoved IF nøjes med uafgjort mod DB’s næste modstander Union. Kampen sluttede 2–2.

Den første kamp blev spillet tirsdag den 17. september. Her slog Frem 2 Fremad Valby 5–3.

Lørdag sikrede FA 2000 sig andenpladsen ved at vinde 6–3 over PI Fodbold. FA 2000 2 har spillet to kampe færreend de øvrige hold i toppen. Endelig blev det til pointdeling mellem NB Bornholm og KFUM. Kampen på Nexø Stadion sluttede 2–2.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller lørdag den 28. sept. kl. 12.00 mod Union på hjemmebane

Hold Kampe Målscore Point 1 FB 7 22–8 16 2 FA2000 2 5 20–6 15 3 Skovshoved IF 7 18–9 15 4 Union 7 12–9 13 5 Frem 2 7 16–16 12 6 NB Bornholm 6 17–13 10 7 Husum BK 6 16–14 10 8 Fremad Valby 6 18–18 9 9 KFUM 7 9–11 8 10 Kastrup BK 7 7–15 7 11 Vigerslev BK 7 11–21 6 12 B1960 5 9–12 6 13 PI Fodbold 6 14–24 1 14 Dragør BK 7 11–24 1

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.