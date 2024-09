Dagplejen bliver, hvor den er

Kommunens indsats for at markedsføre dagplejetilbuddet i Dragør mere ser ud til at have båret frugt. I hvert fald er der sket en lille tilgang i antallet af børn til de fire faste dagplejere, der til sammen er i Søvang og Dragør.

Og det er en af grundene til, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget med et flertal – kun Moderaterne stod udenfor – blev enige om at bevare dagplejetilbuddet i sin nuværende form. Det vil sige med fire dagplejere, der er normeret til 16 børn, og derudover en dagplejepædagog og en medhjælper, der er placeret i legestuen og gæstehuset på Engvej 22.

I gæstehuset bliver børnene passet, når deres faste dagplejer er syg eller på ferie, ligesom det er et samlingssted for dagplejerne og et sted, hvor de får faglig sparring. Lederen af dagplejen vil fortsat være lederen af Nordstrandens Vuggestue.

Gæstehuset skal altså ikke lukke som selvstændig enhed og integreres i Nordstrandens Vuggestue på Hartkornsvej som det tidligere er foreslået.

»Der har været en noget mudret debat gennem det sidste halve år, og det er ærgerligt. Nogle har forsøgt at italesætte, at kommunen overvejede at lukke dagplejen. Men det har aldrig været et punkt for os. Vi har udelukkende skullet tage stilling til gæstehuset, og nu har et flertal i udvalget besluttet, at gæstehuset fortsat skal ligge på Engvej,« forklarer udvalgsformand Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

Kampagne har sat fokus på dagplejen

Debatten om dagplejen kom i kølvandet af tallene for dagplejen i Dragør, der viste det samme som landstendensen. En faldende søgning til dagplejen.

Men efter at kommunalbestyrelsen havde gæstehuset på dagsordenen i april, har der været igangsat en kampagne for at gøre mere opmærksom på dagplejetilbuddet. Heriblandt med en folder om dagplejelivet, der er blevet delt ud af blandt andet sundhedsplejen, hos lægerne og på biblioteket.

Der er også blevet afholdt åbent hus i dagplejen, ligesom der blandt andet er trykt t-shirts og flag, så dagplejen er blevet mere synlig i byen, når den er på tur.

»Jeg har tre børn og har både prøvet vuggestue og dagplejer, så jeg ved, at der er plusser og minusser ved begge dele. Derfor er det virkelig ærgerligt, at vi har set en debat om, hvad der er bedst. Begge dele er lige godt på hver sin måde. Men vi har jo ikke kunnet negligere, at vi har set et faldende børnetal i dagplejen, og derfor har vi set på muligheden for at indsluse gæstehuset i en vuggestue. Det er nogle helt naturlige overvejelser, vi har haft i forhold til økonomien i det. Men nu har vi altså besluttet at beholde den nuværende organisering,« lyder det fra Henrik L. Kjærsvold-Niclasen.

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat dagpleje

Beslutningen tages, selvom bruttoudgiften for dagplejen i sin nuværende organisering er 235.383 kroner per barn, mens den kunne komme ned på 179.404 kroner per barn ved at spare på lønudgifter og bygningsdrift, hvis gæstehuset på Engvej blev lukket.

Udgiften per barn for en kommunal vuggestueplads er i øvrigt 188.804 kroner per barn.

»Det er en samlet kommunalbestyrelse, der ønsker en fortsat dagpleje. Det er vigtigt, at vi har en bred vifte af tilbud. Vi ser hjertens gerne, at vi får flere børn til dagplejen. Derfor har man også italesat dagplejen som et godt tilbud,« siger Henrik L. Kjærsvold-Niclasen.

Som situationen er nu og det næste halve år, er der ingen ledige pladser hos tre af de fire dagplejere, mens en enkelt dagplejer på Nordstranden har en ledig plads.