Hvordan kan AI styrke din virksomhed?

Dragør Erhverv inviterer til et spændende arrangement om kunstig intelligens (AI) og de muligheder, teknologien kan give lokale virksomheder.

Mødet finder sted onsdag den 9. oktober kl. 19 på Dragør Strandhotel, hvor AI-eksperten Lasse Hansen fra Engage vil give indsigt i, hvordan AI kan implementeres for at forbedre virksomheders bundlinje.

Med et program, der dækker både introduktion til AI og praktiske anvendelser, vil deltagerne få konkrete eksempler på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan bruge AI til at optimere arbejdsprocesser, forbedre kundeservice og styrke deres markedsføring.

Efter oplægget vil der være en Q&A-session, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og få råd om, hvordan deres egen virksomhed kan drage nytte af teknologien.

Arrangementet er åbent for både medlemmer af Dragør Erhverv og nysgerrige erhvervsdrivende i området, der ønsker at lære mere om denne teknologi.

Se annoncen på side 5.

Udbud af den gamle værftsgrund

I Dragør Erhverv følger vi spændt udviklingen omkring den gamle værftsgrund, som i flere omgange har været i fokus hos kommunalbestyrelsen.

Det bliver interessant at se, hvilken beslutning der træffes, og vi ser frem til at få indsigt i de kriterier, der ligger til grund for valget.

Denne proces vil uden tvivl få stor betydning for Dragør gamle by, havnen og vores lokale erhvervsliv, og Dragør Erhverv opfordrer til fuld åbenhed og dialog undervejs i processen.

Nyt erhvervsområde i Dragør

Med det landsplandirektiv, som Indenrigs- og Boligministeriet udstedte i december 2021, har Dragør Kommune nu mulighed for at udlægge et nyt erhvervsområde mellem A. P. Møllers Allé og lufthavnen.

Dette er noget, som kommunalbestyrelsen længe har ønsket, og vi følger på vegne af Dragørs erhvervsliv nøje med i, hvad politikerne beslutter for området.

Der har været mange spændende forslag fra forskellige interessenter, men det første skridt er fortsat at afklare, om området skal bruges til erhverv og i givet fald hvilket format, der vil blive lagt op til.

Udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver

Dragør Kommune har netop udbudt en rammeaftale for drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som træder i kraft den 1. marts næste år, og som gælder fire år frem.

Vi ser frem til at følge, hvem kommunen vælger at samarbejde med.

Det bliver spændende at se, om opgaven går til lokale håndværkere, eller om det bliver en større aktør uden for kommunen.

Dragør Erhverv vil i den kommende tid holde læserne opdateret om udviklingen i disse vigtige sager og om, hvordan beslutningerne kommer til at påvirke erhvervslivet i vores lokalområde.

Med venlig hilsen

Rasmus Gundelund Nielsen

Formand for Dragør Erhverv